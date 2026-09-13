באיראן דיווחו כי כלי שיט מסחרי איראני נפגע לפנות בוקר (ראשון) מול האי קשם, שבמצר הורמוז. אדם אחד נהרג ושלושה נוספים נפצעו. מוקדם יותר דיווחה סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה כי כלי שיט נפגע משיגור לא מזוהה בעת שעבר במצר.

אחרי כמעט שבעה חודשים של מלחמה - בעוצמה כזו או אחרת - לפי סוכנות הידיעות AP נראה כי בשבועות האחרונים הצליחה ארה"ב לשחרר את אחיזתה של איראן במצר הורמוז, ובמקביל כמעט להשבית לחלוטין את יצוא הנפט האיראני - מה שאמור להאיץ את ההידרדרות הכלכלית במדינה. כך לפחות מקווה נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

אך המלחמה שפתחו ארה"ב וישראל ב-28 Cפברואר - ושנועדה להימשך כמה שבועות - רחוקה עדיין מסיום, והקיפאון בה גובה מחיר כבד משני הצדדים. ההסכם שהושג ביוני קרס במהירות, ומאז לא נרשמה התקדמות דיפלומטית. הלחימה בעצימות נמוכה נמשכת, ונראה שלארה"ב עדיין אין אסטרטגיית יציאה ברורה.

הלחץ הכלכלי הגובר על איראן עדיין לא הצית התקוממות, ואם מנהיגיה יידחקו לפינה, הם עשויים לבחור בהסלמה צבאית במקום בכניעה. במקביל, החות'ים, שלוחי איראן בתימן הגבירו את התקיפות נגד סעודיה, מה שהעלה שוב את מחירי הנפט - וכבשו את העיר האסטרטגית אל-מוחא שלחופי הים האדום, וכך השיגו שליטה על מצר באב אל-מנדב.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודה כי מחירי הדלק צפויים להישאר גבוהים לפחות עד בחירות האמצע לקונגרס בנובמבר. "למרבה הצער, ארה"ב לא מנצחת במלחמה עם איראן, למרות הצלחתה המוגבלת לשחרר את אחיזתה של איראן במצר הורמוז ולמרות ההשפעה ההרסנית על כלכלת איראן", אמרה ל-AP מונה יעקוביאן, מומחית למזרח התיכון במרכז למחקרים אסטרטגיים ובינלאומיים בוושינגטון.

"איראן אינה מראה כל סימן לנסיגה, ובמקום זאת הוכיחה שהיא מוכנה לא רק להשיב מלחמה, אלא גם להסלים בכל מקום שבו היא יכולה. המלחמה צפויה להתמשך, בלי מנצח ברור".

איראן איבדה מנוף לחץ?

איראן סגרה למעשה את מצר הורמוז - שדרכו עברה לפני המלחמה חמישית מהנפט והגז הנסחרים בעולם - בימים הראשונים של המלחמה, כשהיא מנצלת את הפגיעה בכלכלה העולמית כמנוף לחץ. במקביל, היא המשיכה לייצא את הנפט שלה, בעיקר לסין.

בשבועות האחרונים נראה היה שהתהפך מאזן הכוחות. המצור האמריקני כמעט עצר לחלוטין את יצוא הנפט של איראן, בעוד שהצבא האמריקני סייע למדינות המפרץ להגדיל את היצוא שלהן. אך בימים האחרונים הסלמה בחזית אחרת היא שעלולה להתפתחות משמעותית נוספת במערכה המורכבת.

גלריה כלי שיט בהורמוז, סוף אוגוסט ( צילום: REUTERS/Stringer )

הידוק המצור והסנקציות האמריקניות החדשות כבר גובים מחיר כבד מכלכלת איראן, מובלים לעליית מחירים וגורמים להיווצרות תורים ארוכים עוד יותר בתחנות הדלק. אך עד כה, הלחץ לא הוביל את מנהיגי איראן להציע ויתורים בנוגע למצר הורמוז, לתוכנית הגרעין או לתמיכתה בשלוחיה באזור.

איראן ממשיכה לתקוף ספינות במצר, מה שמוביל לתקיפות אמריקניות מוגבלות באזורי החוף שלה, ואז לתגובה איראנית בצורת מתקפות טילים על מדינות ערביות המארחות כוחות אמריקניים.

במקביל, כאמור, פתחו השבוע החות'ים בגל תקיפות נגד מתקני נפט בסעודיה, במסגרת סכסוך שנמשך יותר מעשור אך הסלים בשבועות האחרונים.

לסעודיה אין הרבה אפשרויות

התקדמות הבזק של החות'ים מאיימת על נתיב השיט המרכזי בים האדום. על רקע המצב המורכב בהורמוז, מתקפות כטב"ם, שיוחסו מיליציות הפרו-איראניות הפועלות בעיראק, הובילו לסגירתו של צינור נפט מרכזי העובר בממלכה. זהו תרחיש בלהות עבור סעודיה, והוא כבר גרם לטלטלה בשווקים ברחבי העולם.

בעלת הברית החשובה ביותר של הסעודים ושעליה סמכו, הוגדרה ב-AP כבלתי צפויה ולעיתים גם בלתי אמינה. הנשיא טראמפ נראה מהסס להרחיב את המלחמה שפוגעת בפופולריות שלו ושל המפלגה הרפובליקנית לקראת הבחירות לקונגרס. עבור איראן, התקדמות המורדים וסגירת צינור הנפט מגבירות את הלחץ הכלכלי העולמי עליה.

מייקל ראטני, לשעבר שגריר ארה"ב בסעודיה, אמר כי ההתפתחויות האחרונות הן "מתסכלות בצורה בלתי רגילה" עבור הממלכה. "למרות העוינות שלהם כלפי האיראנים, זו מלחמה שהם מעולם לא ביקשו, ושחששו ממנה מאוד. וברגע שהיא החלה, כל התרחישים הגרועים ביותר שלהם החלו להתממש".

עד כה הצליחה סעודיה להימנע מחלק מההשלכות הקשות של המלחמה במפרץ באמצעות הזרמת הנפט שלה דרך חצי האי ערב אל הים האדום, משם ניתן לייצא אותו לאירופה דרך מצרים, באמצעות צינור SUMED ותעלת סואץ, או לאסיה דרך נתיב העובר במצר באב אל-מנדב ומשם לעבר האוקיינוס ההודי.

החות'ים בצנעא ( צילום: AP )

אך המתיחות עם החות'ים התלקחה מחדש ביולי, והובילה את המורדים להכריז על מצור על הספינות הסעודיות ולחדש מתקפות נרחבות עליה, לראשונה זה ארבע שנים. ביומיים האחרונים השתלטו החות'ים על עיר הנמל אל-מוחא ועל אי בים האדום, ובכך שיפרו משמעותית את היכולת שלהם לחסום משלוחי נפט סעודיים דרך באב אל-מנדב.

סעודיה הודיעה שלשום כי סגרה את צינור הנפט המוביל משדות נפט מרכזיים במזרח המדינה אל הים האדום במערב, בעקבות מתקפות כטב"מים שיצאו מעיראק. גורמים אזוריים אמרו לאחרונה לסוכנות הידיעות AP כי החות'ים סייעו למיליציות העיראקיות לבצע את המתקפות.

סעודיה נלחמה בחות'ים החל מ-2015, אך בעלות בריתה השיגו התקדמות מועטה בשטח. הסכסוך הביא למותם של כ-150 אלף בני אדם, ודחף את תימן אל סף רעב, לפני הפסקת האש ב-2022. ההישגים האחרונים של החות'ים מגבירים את הלחץ על ריאד להגיב, אבל כל האפשרויות העומדות בפניה כרוכות במחירים משמעותיים שהתוצאה שלהן אינה ודאית.

סעודיה יכולה להגביר את התקיפות מצידה ולנסות להסיג את החות'ים, אך הדבר יאריך את העימות ויוביל למתקפות חות'יות כבדות יותר על תשתיות האנרגיה הסעודיות. לא מדובר בכיוון שהיא לא בחרה בו בעבר, אבל כעת החות'ים מחזיקים באמצעי לחימה מתוחכמים מיותר מאשר היו להם בעבר - ולסעודים יש ככל הנראה פחות טילי יירוט בעקבות המלחמה בין ארה"ב לאיראן.

הסעודים גם יכולים לנסות להגיע לפתרון דיפלומטי עם החות'ים או עם פטרוניהם בטהרן. אלא שהחות'ים דורשים את הסרת המצור בהובלת סעודיה, מה שיאפשר להם להתחזק משמעותית בטווח הארוך, ולאיראן יש עניין מועט בייצוב האזור מבלי להשיג ויתורים משמעותיים מארה"ב.

נותרו לבד במערכה

במשך עשרות שנים הסתמכו סעודיה ומדינות מפרץ אחרות על ערבויות ביטחוניות אמריקניות. אלה נשחקו בתקופת טראמפ, שגם בכהונתו הראשונה לא הגיב במהלך על תקיפה ב-2019, שיוחסה לחות'ים, ושהשביתה זמנית מחצית מאספקת הנפט של סעודיה.

ארה"ב החלה בתקיפות אוויריות נגד החות'ים בינואר 2024, בתקופת ממשל ביידן, ואלו נמשכו עד ינואר 2025. טראמפ פתח במערכה אווירית נגד המורדים במרץ בשנה שעברה, בתגובה לתקיפת ספינות בים האדום, שנקשרו למלחמה בעזה.

טראמפ ובן סלמאן ( צילום: Win McNamee/Getty Images )

אך כעת, הכוחות האמריקניים פרוסים סביב מצר הורמוז, והלחימה הממושכת הכבידה באופן ניכר על הצבא האמריקני וצמצמה את מלאי טילי היירוט המתקדמים שלו.

המלחמה גם לא פופולרית בארה"ב, ושחקה את התמיכה בטראמפ לאחר שהבטיח להרחיק את המדינה ממלחמות במזרח התיכון. פתיחת מערכה צבאית נוספת בתימן עלולה להחמיר את הקשיים של הרפובליקנים במרוצים הצמודים לקונגרס ולסנאט.