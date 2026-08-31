הפרקליטות הגישה לבית משפט השלום בפתח תקווה כתב אישום נגד אליהו גנח (22) מנתניה, שביצע שורת מעשים מגונים בנשים ברחבי העיר, חלקם בעת שהיה במעצר בית. מהאישום עולה כי גנח הפשיל את מכנסיו וביצע מעשים מיניים מול נשים בבנייני המגורים בנתניה. בהמשך, לאחר שנחקר ושוחרר למעצר בית, הפר את התנאים, ותוך נסיעה על אופנוע עלה על המדרכה ואחז בישבנה של הולכת רגל. על פי האישום, ביום אחד, פעל באופן דומה כלפי 10 מתלוננות שונות ב-10 מקרים שונים, כשרגע על האופנוע התקרב למתלוננות שהלכו ברחובות, ותפס בישבנן, ברגליהן או בחזה שלהן.