לפני כ-23 שנה רצח מונדר עיסא את בת דודתו הנערה רואה בכפר קאסם. הסיבה, לפי בית המשפט: רצח על כבוד המשפחה . כעבור כשנה וחצי נגזר עליו מאסר עולם. אבל אחרי 22 שנות מאסר בלבד, הוא שוחרר בשחרור מוקדם בהחלטה של ועדת השחרורים במקום מושבה בכלא מעשיהו. הוריה של רואה הוכו הלם מההחלטה ואמרו ל-ynet: "כשנודע לנו שהוא אמור להשתחרר השתגענו. לא הסכמנו בכלל. אנחנו לא מבינים איך הסכימו".

חמדאללה עיסא, שבתו רואה נרצחה על-ידי מונדר עיסא ב-2023





רואה עיסא

השופטת בדימוס אורית אפעל גבאי נעתרה לבקשת ynet ו"ידיעות אחרונות", והתירה לפרסם את שמו של עיסא - ששוחרר בתנאים מגבילים: שהייה בהוסטל, עבודה במשרה מלאה והשתתפות בקבוצות טיפוליות. ככל שייצא לחופשות, כך נקבע, יהיה עליו לשהות במעצר בית בשהות הלילה.

עיסא, אז בן 25, תושב כפר קאסם, ירה בבת דודתו ארבעה כדורים שגרמו למותה. לפני כמה חודשים הוא פנה לוועדת השחרורים בבקשה לקיצור שליש באמצעות עורכי דינו אלינה וליאור כרסנטי. בדיון על שחרורו המוקדם הסבירה נציגת הייעוץ המשפטי לממשלה כי אביה של הנרצחת רואה התנגד. המדינה מצידה לא הביעה התנגדות.

"שהצעקה תגיע לכל המדינה"

בריאיון ל-ynet, סיפר אביה של רואה, חמדאללה עיסא, כי היא הייתה רק בכיתה י"א ונרצחה כשהייתה בדרכה לבית הספר יחד עם אחותה. "לפני הרצח רואה שאלה את אחותה 'יש פה רכב טויוטה שמסתובב כל הזמן, מה הוא רוצה? את מי הם מחפשים?'. היא לא ידעה שהוא ירצח אותה במקום. עד היום אחותה בטראומה, היא לא שוכחת את זה. כולנו לא שוכחים".

לדברי האב, "הטענה של כבוד המשפחה היא שקר מוחלט. הבת שלי הייתה הילדה הכי טובה במשפחה, והתארסה למישהו בגיל צעיר (כדי להתחתן איתו אחרי כמה שנים; ח"ש). אחרי שגילתה שהארוס שלה הולך בדרך לא נכונה ולא טובה היא החליטה לעזוב אותו", אמר האב, שהוסיף כי אותו ארוס לשעבר הוא חבר של הרוצח.

גלריה הוועדה: "התנגדותו - לא שיקול בלעדי". חמדאללה עיסא

"בגלל שהיא החליטה לעזוב את הארוס, החבר שלו החליט לרצוח אותה והפיץ שזה היה על כבוד המשפחה", אמר האב. "היא נרצחה בדם קר. הוא ירה בה מטווח אפס, וקיבל מאסר עולם. אנחנו דורשים ממערכת בית המשפט וכל הגורמים האחראים לבטל את ההחלטה לשחרר אותו, שגרמה לנו ולקורבן עוול. החלטה כזו אומרת שכל רוצח יכול לקבל הקלות על המעשים הכי חמורים שיש. זה רצח בכוונה, לא כדור תועה, ועכשיו הוא יוצא לעשות חיים. הצעקה שלי ושל משפחתי צריכה להגיע לכל המדינה. לממשלה, למשטרה. שיבינו את חומרת ההחלטה".

חמדאללה הוסיף כי עד היום שתי המשפחות לא מדברות. "אין סולחה", הדגיש. "לא צריך לדבר איתם. גמרנו".

הרוצח: "אני מתחרט"

בעמדת המדינה, הסבירה נציגת הייעוץ המשפטי כי "נסיבות ביצוע העבירה הן החמורות ביותר, והתוצאות הקשות הן גדיעת חייה. השלכות מאסר האסיר הן מבחינת לעולם ועד - וניתן ללמוד מכך גם מעמדת אביה של המנוחה, שהביע את התנגדותו לשחרורו המוקדם, תוך שהוא מתייחס לקושי בעקבות מעשיו של האסיר". היא הוסיפה: "בכלל, עונש מאסר עולם כשמו כן הוא, האסיר היה אמור לרצות עונש מאסר של 33 שנים".

"יחד עם זאת", היא קבעה, "וכמצוות המחוקק, המדינה מחויבת לבחון את התנהלותו של האסיר במהלך מאסרו. מדובר באסיר המשולב בחופשות. במהלך מאסרו עבר תהליכים טיפוליים רבים, סיים טיפול באלימות במשפחה ומשולב באגף השיקום".

עיסא, מצידו, אמר בדיון כי "הסביבה השפיעה עליי וחשבתי שמה שאומרים הגדולים זו הדרך. עשיתי מעשה שלא ייעשה. יש ערך לחיים. אני מתכוון להקים משפחה, ולשמח את ההורים שלי. אני מתחרט על המעשה שלי, בקשר עם בת זוג חדשה, חכמה ורגישה - ואני שמח שהיא הסכימה לקחת אסיר - במיוחד על רצח של אישה. לא הסתרתי ממנה כלום".

עורכי דינו אלינה וליאור כרסנטי אמרו: "אכן מדובר בארוע טרגי ומצמרר. מדובר באסיר שכל הנתונים שלו מופתיים. על אף עמדת המשפחה, כלל הגורמים ממליצים על המשך טיפול הדרגתי בקהילה".

בתום הדיון קבעה הוועדה: "לאחר שנתנו את דעתנו למכלול הנתונים, אף אנו סבורות כי עלה בידי האסיר לשכנע כי הוא ראוי לשחרור, כי הוא איננו מסוכן, וכי חל בו שינוי בולט וממשי כי שדורש החוק. נתנו את דעתנו לעמדת נפגעי העבירה אשר מתנגדים לשחרור, ואולם אין מדובר בשיקול בלעדי. בסך כל השיקולים, הכף נוטה לכיוון שחרור".

עו"ד ליאור כרסנטי ואלינה כרסנטי ( צילום: סטודיו תומאס )