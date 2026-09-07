מדינת סקסוניה התחתונה בגרמניה, חברת רפאל והקרן הישראלית אורליוס קפיטל, חתמו על הצהרת כוונות משותפת להקמת שותפות אסטרטגית שתהפוך את מפעל פולקסווגן באוסנבריק שבגרמניה למרכז שייצר רכיבים ביטחוניים, ובראשם עבור כיפת ברזל. מאחורי ההסכם הייתה דרמה שנמשכה כמה חודשים. ביולי דיווח העיתון הגרמני "בילד" כי קרן העושר הקטארית, שמחזיקה בכ-10.4% ממניות פולקסווגן הטילה וטו על העסקה בשל היותה של רפאל חברה ישראלית. לפי דיווחים בבלומברג וב"בילד", כדי לעקוף את ההתנגדות הקטארית, ממשלת סקסוניה התחתונה תשקיע כ-200 מיליון אירו ותשתלט בעצמה על חלקים מהמפעל כך שההסכם ייחתם ישירות עם הממשלה המקומית, ולא עם פולקסווגן עצמה.