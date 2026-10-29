תושבת קליפורניה תובעת את משרד הרישוי במדינה לאחר שנשללה ממנה לוחית רישוי שעליה נכתב "RVRTSEA", קיצור של הסיסמה הפרו-פלסטינית "מהנהר לים". יסמין עבד א-נבי, שקיבלה את הלוחית המותאמת אישית במאי 2024, טוענת כי החרמתה מפרה את זכותה לחופש הביטוי המעוגנת בחוקה האמריקנית. משרד הרישוי הורה להחזיר את הלוחית בעקבות תלונות של נהגים יהודים, שדיווחו כי חשו פחד ומאוימים אישית. שופט מנהלי אישר את ההחלטה וקבע כי הכיתוב עלול להתפרש כקריאה לרצח עם או לעורר אלימות. עבד א-נבי מכחישה שהתכוונה לאיים או לעודד אלימות, ודורשת מבית משפט פדרלי להורות על השבת הלוחית ולאשר כי הסיסמה מוגנת במסגרת חופש הביטוי.