נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לכלת פרס נובל לכימיה, פרופסור עדה יונת, וכתב כי היא "מהחוקרות המובילות בתולדות המדע הישראלי. כל מי שעקב אחר מסעה המדעי ידע כי מדובר באישה פורצת דרך עולמית, חלוצה שהוכיחה כי סקרנות, דבקות במטרה ונחישות בלתי מתפשרת יכולות לפרוץ את גבולות הידע האנושי. ואכן, תגליותיה פורצות הדרך שינו את פני המדע והביאו כבוד אדיר למדינת ישראל. פרופ' יונת זכתה לממש את שאיפתה זאת תוך שהיא מהווה השראה לרבים ולרבות. נזכור אותה בזכות צניעותה, מקוריות מחשבתה והיותה מודל לחיקוי והשראה לדורות של מדעניות ומדענים בארץ ובעולם".