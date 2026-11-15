מהמשטרה נמסר: "לפני זמן קצר התקבל דיווח ממודיע שמבקש את סיוע המשטרה על כך שבן משפחתו מתפרע בביתו ביישוב זמר, שוטרים שהוזעקו למקום נתקלו בחשוד, אשר שלף סכין לעברם ועל פי החשד סיכן את השוטרים ואנשי ההצלה שהגיעו למקום. בעקבות כך בוצע ירי לעבר החשוד, וכתוצאה ממנו נפצע באורח אנוש".