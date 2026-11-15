תושב המועצה המקומית זמר שבשרון נפצע הערב (יום ראשון) אנושות מירי שוטר.
האירוע החל לאחר דיווח שהתקבל על אדם שהשתולל והתבצר בביתו. לפי המשטרה, לאחר שהשוטרים פרצו את דלת הבית בסיוע צוותי כיבוי, החשוד רץ לעברם כשהוא אוחז בסכין ונורה בידי אחד השוטרים. המחלקה לחקירות שוטרים עודכנה בפרטים.
מהמשטרה נמסר: "לפני זמן קצר התקבל דיווח ממודיע שמבקש את סיוע המשטרה על כך שבן משפחתו מתפרע בביתו ביישוב זמר, שוטרים שהוזעקו למקום נתקלו בחשוד, אשר שלף סכין לעברם ועל פי החשד סיכן את השוטרים ואנשי ההצלה שהגיעו למקום. בעקבות כך בוצע ירי לעבר החשוד, וכתוצאה ממנו נפצע באורח אנוש".