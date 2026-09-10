רופאים בבתי חולים ב עזה מתריעים כי חיי חולים רבים נמצאים בסכנה על רקע הפסקות החשמל הרבות ברצועה - והקושי בתפעול גנרטורים שלהם חסרים חלקי חילוף רבים. כך עולה מעדויות שפורסמו בסוכנות הידיעות רויטרס, מסוכנויות הידיעות הגדולות בעולם.

גלריה בית החולים נאצר בחאן יונס ( צילום: AFP )

בדיווח של סוכנות הידיעות נאמר כי רצועת עזה נותקה מרשת החשמל עם תחילת התגובה הצבאית של ישראל לטבח 7 באוקטובר - ולאחר מכן ישראל הגבילה את ייבוא הדלק לרצועה וכן של שמן מנועים. צעדים אלו נמשכו גם לאחר הפסקת האש שנכנסה לתוקף בתיווך אמריקני לפני כשנה, באוקטובר 2025.

ד"ר אחמד אל-נבריס, מומחה לרפואה פנימית בבית החולים נאצר בחאן יונס סיפר לרויטרס כי מחסור בדלק, שמן מנועים וחלקי חילוף לגנרטורים אילץ את בית החולים לנקוט בתוכנית צנע שבמסגרתה הונהגו הפסקות חשמל יזומות - תוך שהן מתחלפות בין הבניינים השונים של בית החולים.

בהצהרה שפרסם בחודש שעבר ארגון רופאים ללא גבולות (MSF) נטען כי אלפים מתושבי עזה עומדים בפני סיכון גבוה של מחלות ומוות משום שהגבלות על הכנסת שמן מנועים וחלקי חילוף פוגעות בגנרטורים, אמבולנסים, משאבות מים ומשאיות מים של בתי חולים.

ד"ר אל-נבריס סיפר כי אחד מארבעה הגנרטורים של בית החולים נאצר אינו פעיל, ושניים אחרים מתוך השלושה נמצאים תחת עומס פעילות חריג. לדבריו, בדרך כלל, יש להחליף שמן מנוע בגנרטורים לאחר כל 250 שעות פעילות, אך מחסור בחלקי חילוף אילץ את הטכנאים להאריך את המרווח הזה לכ-1,000 שעות.

לדברי ד"ר אל-נבריס, "המטופלים נמצאים בסכנה חמורה, משום שכל הפסקת חשמל מעמידה את חייהם בסיכון חמור". נזכיר שישראל האשימה את חמאס בכך שהפך את בתי החולים ברחבי הרצועה לבסיסים של ארגון הטרור, ששימשו למעשה כמפקדת חמאס.

חזית בית החולים בחאן יונס ( צילום: AFP )

פטימה אבו טיימה, שחולה במחלת ריאות ומטופלת בבית החולים סיפרה: "אלו שזקוקים לחיבור למכונת הנשמה צריכים להמתין בזמן שהחשמל מתחלף בין המחלקות. אנחנו ממשיכים לחכות, סופרים את השניות והדקות עד שהחשמל יחזור".

במקביל, העלו תושבים בעזה ששוחחו עם רויטרס כי עלות החשמל הביתי זינקה והמחסור בחלקי חילוף פוגע ביכולת להפעיל גנרטורים בשכונות העיר. מדובר בגנרטורים שמספקים חשמל לתושבים במשך כמה שעות ביום בלבד. על פי אותם התושבים עלות החשמל זינקה בחודשים האחרונים פי 20, אך אין להם ברירה אלא לשלם.