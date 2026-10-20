ארה"ב קרובה לחתימה על הסכם החזרת שבויים אמריקנים מרוסיה, כך דיווחו ברשת ABC מפי שני גורמים רשמיים בוושינגטון ומקור נוסף המעורה בפרטים. המקורות מסרו כי המשא ומתן בנושא נמצא בשלבים סופיים ומובילים אותו שליחיו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, סטיב וויטקוף וג'רארד קושנר. בתוך כך, השניים צפויים לבקר מחר במוסקבה והלחץ על נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי נמשך. טראמפ אמר היום כי "רוסיה רוצה לסיים את המלחמה אבל גם אוקראינה צריכה לרצות את זה. נתנו לאוקראינה הרבה ולא קיבלנו כלום בחזרה. הגיע הזמן שאוקראינה תסיים את המלחמה".