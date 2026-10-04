צה"ל תקף מוקדם יותר במרחב חאן יונס שברצועת עזה וחיסל את המחבל סקר נביל מוסא קיסי, מחבל נוחבה בחמאס שהשתתף בטבח באוקטובר. מצה"ל נמסר עוד כי "המחבל שימש כמנהל העמותה הטורקית דניז פנארי (Deniz Feneri), אשר מוצגת כעמותת סיוע הומניטרי אך בפועל מקיימת קשרים עם גורמים בכירים בהנהגת חמאס ועם גורמים בהנהגה הטורקית. במסגרת תפקידו בעמותה, פעל המחבל להעסקתם של מחבלים רבים באופן קבוע וכן למתן תמיכה כלכלית למחבלי חמאס. העמותה ובכיריה מציגים את פעילותם כפעילות הומניטרית, אך בפועל מקדמים גיוס כספים לתמיכה בארגון הטרור".