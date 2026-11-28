יו"ר ישר גדי איזנקוט התייחס להצהרה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, וכתב כי "ביום ראשון האחרון הועברה הצעה מפורטת לנתניהו בציר חשאי, שהוקם לבקשתו, שכללה התייחסות לנושאי מהות. כל זאת, בטרם חתמנו על הסכם קואליציוני אחר. עד רגע זה לא הוחזרה אלינו תשובה לנושאים אלו. בזמן שחלף גובשו קווי היסוד של הממשלה שבכוונתי להביא להשבעה בימים הקרובים והם יהוו בסיס לכל ממשלה עתידית בראשותי. אם הליכוד נכון לאחדות אמת, אני נכון לבחון ביממה הקרובה את מידת הרצינות שלו ומזמין את נתניהו ואת צוותו, עוד הלילה, למלון דן אכדיה בהרצליה, שם אני נמצא עם צוות המו"מ שלי, לניהול משא ומתן אמיתי ומואץ על קווי יסוד ונושאי מדיניות - על בסיס ההצעה המפורטת, לה נתניהו טרם השיב".