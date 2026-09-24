המשטרה נטרלה גבר כבן 30 שירה אמש (חמישי) בנשק ארוך לעבר מבנה ביישוב יפיע שליד נצרת. הוא פונה במצב אנוש לבית החולים האנגלי בעיר, שם נקבע מותו. הרקע פלילי.
המשטרה מסרה כי "במהלך פעילות של שוטרי המחוז הצפוני ביפיע, כחלק מהיערכות מבצעית, זוהה אדם חמוש בנשק ארוך מבצע ירי לעבר מבנה. השוטרים חתרו למגע בירי ונטרלו אותו".
הדיווח על הירי התקבל בשעה 23:53 במוקד 101 של מד"א במרחב גלבוע. צוות מד"א פינה את הגבר תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים האנגלי בעיר - שם נקבע מותו.
חובשי מד"א איבראהים אבו ליל ומוחמד גראר סיפרו: "כשהגענו למקום הובילו אותנו אל הגבר ששכב על הרצפה כשמסביבו המולה רבה. הוא היה ללא דופק וללא נשימה. התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות, שכללו הנשמות ומתן תרופות, ופינינו אותו לבית החולים בניידת טיפול נמרץ של מד"א תוך כדי פעולות החייאה כשמצבו אנוש".