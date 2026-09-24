המשטרה נטרלה גבר כבן 30 שירה אמש (חמישי) בנשק ארוך לעבר מבנה ביישוב יפיע שליד נצרת. הוא פונה במצב אנוש לבית החולים האנגלי בעיר, שם נקבע מותו. הרקע פלילי.

המשטרה נטרלה גבר כבן 30 שירה אמש (חמישי) בנשק ארוך לעבר מבנה ביישוב יפיע שליד נצרת. הוא פונה במצב אנוש לבית החולים האנגלי בעיר, שם נקבע מותו. הרקע פלילי.

המשטרה נטרלה גבר כבן 30 שירה אמש (חמישי) בנשק ארוך לעבר מבנה ביישוב יפיע שליד נצרת. הוא פונה במצב אנוש לבית החולים האנגלי בעיר, שם נקבע מותו. הרקע פלילי.

המשטרה מסרה כי "במהלך פעילות של שוטרי המחוז הצפוני ביפיע, כחלק מהיערכות מבצעית, זוהה אדם חמוש בנשק ארוך מבצע ירי לעבר מבנה. השוטרים חתרו למגע בירי ונטרלו אותו".

המשטרה מסרה כי "במהלך פעילות של שוטרי המחוז הצפוני ביפיע, כחלק מהיערכות מבצעית, זוהה אדם חמוש בנשק ארוך מבצע ירי לעבר מבנה. השוטרים חתרו למגע בירי ונטרלו אותו".

המשטרה מסרה כי "במהלך פעילות של שוטרי המחוז הצפוני ביפיע, כחלק מהיערכות מבצעית, זוהה אדם חמוש בנשק ארוך מבצע ירי לעבר מבנה. השוטרים חתרו למגע בירי ונטרלו אותו".

הדיווח על הירי התקבל בשעה 23:53 במוקד 101 של מד"א במרחב גלבוע. צוות מד"א פינה את הגבר תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים האנגלי בעיר - שם נקבע מותו.

הדיווח על הירי התקבל בשעה 23:53 במוקד 101 של מד"א במרחב גלבוע. צוות מד"א פינה את הגבר תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים האנגלי בעיר - שם נקבע מותו.

הדיווח על הירי התקבל בשעה 23:53 במוקד 101 של מד"א במרחב גלבוע. צוות מד"א פינה את הגבר תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים האנגלי בעיר - שם נקבע מותו.