נער בן 15 נפצע בצהריים (שני) ממה שנחשד כפיצוץ רימון שהושלך לדירה בשכונת ג'סי כהן חולון. המשטרה פתחה בחקירה.
הדיווח על האירוע התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 12:11. חובשים ופרמדיקים של הארגון פינו אותו לבית החולים וולפסון כשהוא בהכרה וסובל מפציעות בגופו.
חובש מד"א נעם ברזני, סיפר: "ראינו את הנער כשהוא בהכרה וסובל מפציעות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה".
מהמשטרה נמסר: "התקבל דיווח במוקד 100 של המשטרה על שמיעת פיצוץ ברחוב סנהדרין בעיר חולון. פצוע פונה מהזירה. עם קבלת הדיווח הגיעו למקום כוחות משטרה מתחנת חולון במרחב איילון, יחד עם חבלני המשטרה, והחלו בבדיקת נסיבות האירוע ובסריקות במקום. בשלב זה נבדק מקור הפיצוץ ונסיבות האירוע".
אמש נפצעה נערה בת 16 באורח בינוני מרימון שהושלך לעבר בית במעלות תרשיחא. הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה.