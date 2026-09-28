הדיווח על האירוע התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 12:11. חובשים ופרמדיקים של הארגון פינו אותו לבית החולים וולפסון כשהוא בהכרה וסובל מפציעות בגופו.

הדיווח על האירוע התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 12:11. חובשים ופרמדיקים של הארגון פינו אותו לבית החולים וולפסון כשהוא בהכרה וסובל מפציעות בגופו.

הדיווח על האירוע התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 12:11. חובשים ופרמדיקים של הארגון פינו אותו לבית החולים וולפסון כשהוא בהכרה וסובל מפציעות בגופו.

חובש מד"א נעם ברזני, סיפר: "ראינו את הנער כשהוא בהכרה וסובל מפציעות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה".

חובש מד"א נעם ברזני, סיפר: "ראינו את הנער כשהוא בהכרה וסובל מפציעות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה".

חובש מד"א נעם ברזני, סיפר: "ראינו את הנער כשהוא בהכרה וסובל מפציעות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה".