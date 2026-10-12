מאות תלמידים מחסידות ברסלב יצאו הבוקר (שני) בהסעות מאורגנות מצפת, ירושלים, בית שמש, ביתר עילית, מודיעין עילית ותל אביב להפגנה מול כלא 10 בבית ליד, במחאה על מעצר עריקים חרדים, ובפרט במחאה על מעצר עריקים שטסו לקבר רבי נחמן מברסלב באומן שבאוקראינה. זאת פחות מיממה אחרי שראש תומכ"א היוצא, תת-אלוף שי טייב, שעסק בקידום גיוס חרדים לצה"ל, הזהיר מפני מחסור הולך ומחמיר בחיילים בצבא.

גלריה ילדים בהפגנה מול כלא 10. משרד החינוך העביר הנחיה למחוז החרדי "לפעול במלוא החומרה כנגד התופעה" ( צילום: מיקי שמידט )

( צילום: מיקי שמידט )

מחוץ למתחם הכליאה בבית ליד סודרו מאות כסאות ועליהם ערכות לילדים עם כיבוד ושתייה, ובמהלך ההפגנה הדוברים נשאו קטעי תפילה ודברי תורה במערכות הגברה שהוכנו מראש. בכרזה שפורסמה בקריאה להשתתף בהפגנה נכתב בין השאר: "לאור סבל הרב שעברו בחורים ואברכים אשר מנעו מהם לקיים את ציווי רבינו (הרבי נחמן מברסלב - ש"פ) להיות אצלו על ראש השנה באומן, וחלקם אף נכלאו ונאסרו בכלא 10 על עמידתם האיתנה לשמור על יהדותם. לכן נתאסף יחדיו כלל ילדי חסידי ברסלב מרחבי ארץ למעמד אדיר, תפילה וצעקה, לעודד ולחזק (את) הבחורים והאברכים".

במהלך ההפגנה, מנהל מוסדות החינוך ברסלב, הרב יואל פוקס, הקריא את שמות העריקים שנמצאים בכלא, והמפגינים הילדים חזרו אחריו על כל שם. בסיום כל שם של עריק הם צעקו יחד: ״חזקו ואמצו!״.

משרד החינוך יצא נגד עירוב ילדים בהפגנות: "שימוש בתלמידים לצורך השתתפות בהפגנות פוליטיות במסגרת פעילות בית ספרית הוא פסול ואסור. הועברה הנחייה למחוז החרדי לפעול במלוא החומרה כנגד התופעה. הטענות שהועלו נבדקות מול גורמי הפיקוח, וככול שיתברר כי הייתה חריגה מהנהלים, הנושא יטופל בהתאם".

( צילום: מיקי שמידט )

( צילום: מיקי שמידט )

( צילום: מיקי שמידט )

באשר לסוגיית אכיפת חובת הגיוס ומעצרי העריקים - שמספריהם ירדו דרמטית בתקופה האחרונה - עדכנה היועמ"שית גלי בהרב-מיארה את בג"ץ בשבוע שעבר על כך ש-64 חרדים נעצרו בנתב"ג אחרי ששבו מטיסות לחגים, רובם חסידי ברסלב שטסו לאומן. לפי המסמך שהעבירה לבג"ץ, בדרך הלוך לאומן גם כן נעצרו כמה עשרות חסידים בנתב"ג ובמעברים היבשתיים, והועברו למעצר בכלא צבאי. במחאה על כך, כאמור, יזמו בחסידות ברסלב יום מחאה ותפילה מחוץ לכלא 10.

תת-אלוף שי טייב, רח"ט תומכ"א שעסק במסגרת תפקידו במאמץ לגייס חרדים לצה"ל, התייחס כאמור לסוגיית הגיוס בנאום שנשא אמש לרגל סיום תפקידו. לדבריו, משבר כוח האדם של צה"ל החריף בעקבות המלחמה, שפרצה ב-7 באוקטובר 2023.