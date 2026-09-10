האלימות בחברה הערבית: ערוה נאסר, מורה מהיישוב דיר חנא שבצפון, נורה הבוקר (חמישי) בחניון של בית הספר שבו הוא עובד ביישוב חורה שבנגב. צוות של מד"א פינה את המורה במצב בינוני לבית החולים סורוקה בבאר שבע, לא נעצרו חשודים. במשטרה בודקים את כל הכיוונים ובכללם האם ניסיון הרצח קשור לעבודתו של המורה. תלמידים שהיו גם הם בדרכם לבית הספר צפו במתרחש.

הטיפול במורה שנורה





ביישוב הבדואי גינו בחריפות את הירי, ואמרו כי אין שום הצדקה לפתוח באש לעבר מורה בדרכו לעבודתו. "כל מחלוקת או ביקורת בנוגע לבית הספר צריכות להיפתר באמצעות שיח ודיאלוג ולא באמצעות אלימות וירי", אמר אחד התושבים.

התושבים תיארו את נאסר כמורה מסור, מקצועי ואהוב, שעושה את עבודתו במטרה להעניק לתלמידים את המענה החינוכי הטוב ביותר.

הם הוסיפו: "לא ייתכן שמורה יוצא בבוקר לבית הספר ויהפוך למטרה לירי. מדובר בחציית כל הקווים האדומים. אסור לשתוק על אירועים כאלה ולעבור עליהם לסדר היום, במיוחד כשהאלימות מגיעה גם לאנשי חינוך".

המורה ערוה נאסר והטיפול בזירה

בימים האחרונים הופצה ביישוב הודעה שכללה ביקורת בנוגע לנושאים הקשורים לבית הספר. בשלב זה עדיין לא ברור כאמור אם קיים קשר בין ההודעה לאירוע הירי. המשטרה פתחה בחקירה, אך עדיין לא הצליחה לשים את ידיה על היורה.