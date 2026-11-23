משטרת בריטניה הודיעה כי פתחה בחקירה אחרי ש"חומר בלתי מזוהה" חולל אמש (ראשון) בהלה המונית בהופעה במנצ'סטר של הראפר האמריקני דון טוליבר, וגרם לפגיעה בעשרות מבלים שדיווחו על תסמיני גירוי בעיניים ובמערכת הנשימה. בעקבות פיזור החומר, שתחילה מסרה המשטרה כי לפי החשד מדובר בגז מדמיע אך בהמשך הבהירה שעדיין נבדק מהו בדיוק, כ-80 ממשתתפי ההופעה טופלו בשטח על ידי צוותי חירום רפואי שהוזעקו לשם, ואדם אחד פונה לבית החולים. לא נמסר מה מצבו.

"אני לא יכול לנשום!": הבהלה בהופעה של דון טוליבר במנצ'סטר ( צילום: מהרשתות )

גלריה ההופעה אמש במנצ'סטר. הצופים צרחו והשתעלו, חלקם התלוננו על אבטחה לקויה

החומר הבלתי מזוהה פוזר במהלך הופעה שערך הראפר ב-Co-op Live, אולם ההופעות הגדול ביותר בבריטניה שנחנך לפני שנתיים ויכולים להצטופף בו עד 23,500 צופים. התקרית החריגה החלה לפי הדיווחים כחצי שעה אחרי תחילת ההופעה, בסביבות 22:00 (שעון מקומי), ובעקבות פיזור החומר היא הופסקה ו-12,000 הצופים שנכחו בה פונו. בתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות נראים המבלים רוקדים לצלילי שיריו של טוליבר כשלפתע חלקם מתחילים להשתעל בקולות צורמים למדי, ולפחות אישה אחת נשמעת צורחת. בתיעוד מאחת היציאות של האצטדיון נראים רבים יוצאים כשהם משתעלים, ואחד מהם נשמע אומר לחברו: "אני לא יכול לנשום!".

סטף פארקר, בכירה במשטרה המקומית, קראה אחרי הפינוי ההמוני מהאצטדיון לכל מי שחש ברע להתפנות לבית החולים ולהיבדק שם. "אנחנו נתחיל כעת לברר לעומק מה היה החומר הזה וכיצד התרחש האירוע", היא אמרה. בתקשורת הבריטית מדווחים כי מעריציו של דון טוליבר התלוננו שגם בהופעות קודמות בסיבוב ההופעות העולמי שלו, בציריך ובפריז, היו תקריות דומות של פיזור חומר מדמיע כלשהו, אבל לפי שעה לא ברור אם יש קשר בין המקרים.

בשירות האמבולנסים המקומי אמרו כי אחרי הפינוי מהאצטדיון במנצ'סטר החל במקום "הליך טיהור כאמצעי זהירות", והיום נראו שם חוקרי זיהוי פלילי שנשלחו לאסוף ממצאים מהזירה, כחלק מהחקירה שמתנהלת כעת באשר לזהות החומר והגורם שאחראי לפיזורו בקהל. בהודעה מטעם מנהלי האצטדיון Co-op Live נמסר כי הם משתפים פעולה עם המשטרה בחקירת הנסיבות, וגם דוברו של ראש הממשלה אנדי ברנהאם התייחס לאירוע, ותיאר אותו כ"מדאיג מאוד": "משפחות רבות יהיו מודאגות, ובצדק", הוא אמר.

מבלים שפונו מההופעה במנצ'סטר, אמש ( צילום: Ryan Jenkinson/Getty Images )

( צילום: Ryan Jenkinson/Getty Images )

( צילום: Ryan Jenkinson/Getty Images )

( צילום: Ryan Jenkinson/Getty Images )

בן סטיבנסון, שהיה בהופעה, סיפר לעיתון Manchester Evening News כי עמד באזור הרחבה של האצטדיון, כאשר "התחלתי להשתעל והעיניים שלי התחילו לגרד". לדבריו, הראפר טוליבר ירד מהבמה והאורות באולם נדלקו, אבל רק אחרי כמעט שעה הוכרז על ביטול ההופעה, כשבתיעודים משם נשמע הכורז אומר: "בשל תקלה בלתי צפויה, ההופעה הסתיימה. אנא עשו את דרככם החוצה". ג'ואי האו, בן 22 שבילה גם הוא בהופעה, סיפר לרשת BBC כי הריח "ריח נוראי", וכי אנשים רבים מיהרו לצאת מהאצטדיון. "אנשים יצאו משם בכיסאות גלגלים ונחנקו. זה היה מראה מטריד מאוד".

עד ראייה נוסף שהזדהה בשם הארפר סיפר גם הוא ל-BBC כי ראה כמה אנשים שנפגעו מהחומר ופונו בכיסאות גלגלים. "ראיתי אנשים משתעלים ויורקים דם – זה היה הרגע שבו המצב הפך למפחיד באמת עבור חלקנו, במיוחד עבורי ועבור החברה שלי". עדת ראייה נוספת, ג'סיקה מולט-בופיי בת ה-23, העידה על אנשים ש"בכו וצרחו מכאב" בזמן שנמלטו מהאצטדיון. צופה אחר, מאלכי קלארק בן ה-19, אמר לתאגיד השידור הבריטי כי הוא חש שהאבטחה במקום הייתה "ממש לא טובה": "הם לא בדקו את התיקים, עד לרמה שהייתי צריך לשאול אותם אם הם צריכים לבדוק את שלי". הוא סיפר כי בתחילת הבהלה חשב שמדובר אולי באירוע של דוחק המוני, אבל בהמשך מאבטח כלשהו אמר לו שהסיבה לבהלה היא חומר כימי כלשהו. "אחרי כשעה ההופעה הסתיימה, וסוף סוף יכולנו להתפנות".

חוקרי מז"פ באולם ההופעות, הבוקר ( צילום: Christopher Furlong/Getty Images )