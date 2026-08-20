פרקליטות מחוז ירושלים הגישה כתב אישום לבית משפט השלום בעיר נגד ידידיה קאופמן, בן 21 מבית"ר עילית, בגין עבירות של התעללות בבעלי חיים, היזק לבעלי חיים ממניע גזעני, תקיפה ממניע גזעני ועבירות נוספות. לפי האישום, הוא ביצע שורה של עבירות פליליות ואלימות באזור השומרון, בעת שהתנדב בחווה חקלאית בסמוך לח'ירבת א-טוויל. באירוע אחד, תקף הנאשם באגרופים ובבעיטות פעילים שניסו למנוע ממנו להיכנס שלא כדין לבתי תושבים פלסטינים. באירוע חמור נוסף, נהג הנאשם ברכב שטח ונסע במהירות ישירות לעבר עדר כבשים של רועה פלסטיני. הנאשם דרס את הכבשים, וסירב להזיז את הרכב בעוד החיות כלואות תחת גלגליו.