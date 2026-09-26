גבר נעצר הערב (שבת) ביריד ספרים בעיר גטבורג שבדרום שבדיה, לאחר ששפך נוזל אדום על דגל ישראל בדוכן של אגודת הידידות של שבדיה-ישראל. בתיעוד מהמקום נראה האדם לאחר שהתיז את הצבע, וכשידיו צבועות באדום גם הן הוא צועק: "ישראל מבצעת רצח עם. אתם חייבים לעצור את רצח העם בעזה ובגדה המערבית".

צבע אדום על דגל ישראל ביריד ספרים בשבדיה





הוא המשיך בעוד שהמאבטחים הוציאו אותו: "זוהי מחאה שלווה, ואנחנו עושים זאת למען כל הילדים שנהרגים על ידי ישראל. ישראל היא מדינת אפרטהייד, הם פושעים". במהלך היום מפגינים בודדים קיימו מחאה מחוץ ליריד נגד קיומו, כשהם אוחזים בשלט: "מוות לצה"ל".

ברקע המעצר, בשבדיה דווח כי המשוררת והסופרת המצרית אימאן מרסל והסופרת והעיתונאית הפלסטינית ביסאן עדוואן הודיעו שהן פורשות מהיריד - במחאה על אירוח של דובר צה"ל לתקשורת הזרה לשעבר, יונתן קונריקוס.

שגרירת ישראל בשבדיה, תמי רחמימוב הוניג, הגיבה לאירועים ואמרה כי היא רואה ב"דאגה רבה" את התקיפה, והביעה הקלה על כך שאיש לא נפגע. לדבריה, "מדובר לא רק בניסיון להפקיע לגיטימציה מישראל ומידידיה, אלא גם בפגיעה בחופש הביטוי ובשיח הפתוח". השגרירה הוסיפה כי היא "נמצאת בעיצומה של סבב תגובות לתקשורת בעניין, וציינה כי כלל הנוכחים בטוחים ומרגישים בסדר".

ההפגנה מחוץ ליריד ( צילום: Hannah Lindgren )

אתר החדשות השבדי SVT דיווח כי נגד היריד והאגודה הוגשה תלונה במשטרה, על-ידי הפעיל הפלסטיני טאהא חטאב. לפי הדיווח, חטאב הדגיש במיוחד בתלונתו את השתתפות קונריקוס בתוכנית "ישראל והמערכת הבינלאומית - לחימה במעלה ההר".

"הם הזמינו אדם שיש לו קשרים לצה"ל. הם לעולם לא יקבלו שדובר רוסי יגיע ליריד הספרים ויסביר מדוע לגיטימי לכוון רקטות לעבר אזרחים באוקראינה", אמר הפעיל. "כואבת לי הנשמה שיריד הספרים הפך לזרועו המורחבת של בנימין נתניהו, וממשיך לעשות דה-הומניזציה של הפלסטינים".

אולם ביריד דחו את הביקורת: מנהל היריד אוסקר אקסטרום אמר לאתר כי "מקום מפגש פתוח המבוסס על חופש הביטוי תמיד יעורר רגשות". על ההשוואה לרוסיה הוסיף: "אנחנו לא משערים על שאלות היפותטיות, אבל יש לנו כללים ותנאים עקביים".