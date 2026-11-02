כוכב הרוק האמריקני ברוס ספרינגסטין הודיע על תמיכתו בעבדול אל-סייד, המועמד הדמוקרטי לסנאט מטעם מישיגן, מבקר בולט של ישראל שקורא להפסקת הסיוע הצבאי האמריקני לה. "ד"ר אל-סייד הוא לוחם למען החוקה האמריקנית, למען הדמוקרטיה שלנו ונגד ההנהגה המושחתת, פורעת החוק והאנטי-אמריקנית שנמצאת כעת בבית הלבן. לכן אני תומך בו במאה אחוז", מסר ספרינגסטין. הודעתו פורסמה יממה לאחר שחברת הקונגרס הדמוקרטית היילי סטיבנס, שהתמודדה מול אל-סייד בפריימריז, הודיעה כי תתמוך ביריבו הרפובליקני מייק רוג'רס, על רקע מחלוקות בנוגע לישראל. הבחירות לסנאט יתקיימו מחר.