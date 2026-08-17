הפרקליטות הגישה שני כתבי אישום לבית המשפט המחוזי בבאר שבע נגד מוחמד אבו סדרה (25) ואנאס אלעתאיקה (22), תושבי רהט, בגין ניסיון לרצוח אדם בתל שבע וירי לעבר שוטרים. כתבי האישום גם מייחסים לאנור אלעתאיקה (28), אחותו של אנאס, עבירות של שיבוש מהלכי משפט וידיעות כוזבות. לפי האישום, השניים חסמו את נסיעתו של המתלונן, ואלעתאיקה יצא מהרכב כשהוא אוחז בנשק, ירה לעברו ופגע בראשו. אלעתאיקה, ירה גם לעבר שוטרים שהגיעו לזירה. המתלונן מאושפז באורח אנוש בבית החולים סורוקה בבאר שבע. לפי האישום, אנור אלעתאיקה התקשרה למשטרה בסמוך לאירוע לבקשת אחיה ודיווחה בכזב כי רכבה נגנב, במטרה לשבש את החקירה.