כילד בארה"ב למדתי בבית הכנסת שישראל היא "ארץ הקודש". בשבוע החולף בית המשפט העליון עשה את הדבר הנכון וביטל פה אחד את החלטת ועדת הבחירות המרכזית לפסול את רע"מ והרשימה המשותפת מהתמודדות בבחירות הקרובות. השופטים קבעו כי החומרים שהוגשו נגד שתי הרשימות אינם עומדים באמות המידה שנקבעו בפסיקה לפסילת רשימה.

כילד בארה"ב למדתי בבית הכנסת שישראל היא "ארץ הקודש". בשבוע החולף בית המשפט העליון עשה את הדבר הנכון וביטל פה אחד את החלטת ועדת הבחירות המרכזית לפסול את רע"מ והרשימה המשותפת מהתמודדות בבחירות הקרובות. השופטים קבעו כי החומרים שהוגשו נגד שתי הרשימות אינם עומדים באמות המידה שנקבעו בפסיקה לפסילת רשימה.

כילד בארה"ב למדתי בבית הכנסת שישראל היא "ארץ הקודש". בשבוע החולף בית המשפט העליון עשה את הדבר הנכון וביטל פה אחד את החלטת ועדת הבחירות המרכזית לפסול את רע"מ והרשימה המשותפת מהתמודדות בבחירות הקרובות. השופטים קבעו כי החומרים שהוגשו נגד שתי הרשימות אינם עומדים באמות המידה שנקבעו בפסיקה לפסילת רשימה.