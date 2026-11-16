היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
מחר תחול ירידה קלה נוספת, אך הטמפרטורות עדיין יהיו רגילות לעונה במרבית אזורי הארץ. בצפון ייתכן גשם מקומי, ברובו קל.
ביום רביעי לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, וגשם מקומי קל ייתכן בבוקר, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום חמישי תחול עלייה קלה בטמפרטורות, שעדיין יהיו רגילות לעונה.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 13-19, תל אביב 18-24, חיפה 18-23, צפת 13-19, קצרין 14-22, טבריה 17-24, נצרת 17-23, עפולה 16-25, בית שאן 17-27, לוד 18-24, אשדוד 17-23, עין גדי 20-25, באר שבע 14-23, מצפה רמון 14-22, אילת 19-28.