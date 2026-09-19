אזהרה נדירה דווקא מאחד מתומכיה הוותיקים והבולטים של ישראל בקונגרס האמריקני: חבר בית הנבחרים הדמוקרטי בראד שרמן, שמייצג את המחוז ה-32 בקליפורניה ומכהן כבר כמעט שלושה עשורים בקונגרס, פרסם הלילה (בין שישי לשבת) ברשת X שרשור שבו קרא לישראלים להפנים את השינוי החד שמתחולל בדעת הקהל בארצות הברית כלפי ישראל. שרמן הפנה לקטע ששודר ב-CNN ביולי האחרון, ובו הציג הפרשן הראשי לנתונים של הרשת, הארי אנטן, שורה של סקרים שמצביעים על ירידה חדה באהדה לישראל. צפו בקטע:

Every Israeli official and voter should watch this clip, and it needs to be translated into Hebrew. Yesterday, I spoke with the Israeli Ambassador. I don’t think he or the majority of Israelis realize what is at stake. (1/3) https://t.co/G6tburwM3j — Congressman Brad Sherman (@BradSherman) September 18, 2026

שרמן אף קרא לתרגם את הקטע לעברית, וכתב כי כל פקיד ציבור ובוחר בישראל צריכים לצפות בו. לדברי שרמן, יום קודם לכן הוא שוחח עם שגריר ישראל בוושינגטון, יחיאל לייטר, והתרשם כי לא השגריר ולא רוב הציבור הישראלי מבינים עד כמה משמעותי השינוי שמתחולל בארה"ב. "אינני חושב שהישראלים מבינים מה עומד על הפרק", הזהיר.

שרמן הדגיש כי מבחינת ישראל, הסיכון אינו מסתכם בשאלת הסיוע האמריקני השנתי. לדבריו, אם המגמה תימשך היא עלולה להשפיע גם על הגישה של ישראל לנשק אמריקני ועל התמיכה הדיפלומטית שממנה נהנתה במשך עשרות שנים בוושינגטון ובזירה הבינלאומית. הוא גם מתח ביקורת חריפה על התנהלות ישראל בזירה ההסברתית והדיפלומטית: לטענתו, ישראל אינה מוכנה לנקוט אפילו צעדים בסיסיים כדי לשפר את מעמדה בעולם ואינה משקיעה די במשרד החוץ שלה. שרמן אף הזהיר כי נוכחותו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בממשלה היא, לדבריו, "סיכון קיומי", וסיכם: "ישראל אינה יכולה להתקיים ללא ידידים בעולם".

בהמשך התייחס שרמן גם לאלימות מצד מתנחלים ביהודה ושומרון. לדבריו, הטענה שנשמעת בישראל שלפיה הביקורת הבינלאומית אינה מוצדקת, ולכן ניתן להתעלם ממנה, משקפת חוסר הבנה של ההיסטוריה היהודית. הוא הזהיר כי האירועים ימשיכו לפגוע בתמיכה בישראל כל עוד הגופים הממשלתיים שאחראים לטיפול בהם לא ינוהלו בידי מי שמתנגדים לתופעה ופועלים נגדה.

מ-51+ ל-16- בתוך שמונה שנים

הקטע שאליו הפנה שרמן שודר כאמור ב-CNN ביולי האחרון. אנטן הציג בו נתונים מארבעה סקרים שונים - של Ipsos, פוקס ניוז, Marquette University Law School ומכון Pew - שבכולם מאזן האהדה נטו לישראל היה שלילי: 10- נקודות בסקר Ipsos, בפוקס 11-, כ-20- במרקט ו-23- ב-Pew. אנטן הדגיש כי המגמה כבר אינה מוגבלת לבסיס הדמוקרטי, אלא ניכרת בציבור האמריקני הרחב.

גלריה בראד שרמן. אזהרה יוצאת דופן מאחד מגדולי ידידי ישראל בקונגרס האמריקני ( צילום: AP )

ההשוואה ההיסטורית הייתה דרמטית אף יותר. לפי הנתונים שהציג אנטן, בתקופה המקבילה בכהונתו הראשונה של דונלד טראמפ, ביולי 2018, עמד מאזן האהדה הממוצע לישראל על 51+ נקודות. כיום הוא עומד על כ-16- נקודות - שינוי של 67 נקודות בתוך שמונה שנים. "ישראל הייתה פעם נושא של קונצנזוס בפוליטיקה האמריקנית, והקונצנזוס היה פרו-ישראלי", אמר אנטן. לדבריו, כיום "הציבור הרחב נגד ישראל", והמגמה ניכרת "סקר אחרי סקר".

חשוב להדגיש כי לא מדובר בירידה של 67%, אלא ב-67 נקודות אחוז. הנתון מתייחס לשינוי ב"מאזן האהדה נטו" - ההפרש בין שיעור המחזיקים בדעה חיובית על ישראל לבין שיעור המחזיקים בדעה שלילית. בעקבות פרסום הקטע נפוצה ברשת גם הטענה שמדובר ב"ירידה של 67%", אך אלה שני מדדים שונים.

סקר Pew שנערך בין 23 ל-29 במרץ מצא כי 60% מהמבוגרים בארה"ב מחזיקים בדעה שלילית על ישראל, לעומת 37% שמחזיקים בדעה חיובית. לשם השוואה, באביב 2022 התמונה הייתה הפוכה: 55% החזיקו בדעה חיובית ו-42% בשלילית. גם סקר של Marquette University Law School מאפריל הציג תמונה דומה: 54% מהאמריקנים החזיקו בדעה שלילית על ישראל ורק 33% בדעה חיובית. בסקר עדכני יותר של האוניברסיטה, שנערך בסוף יולי, ירד שיעור בעלי הדעה החיובית ל-31%, לעומת 55% בעלי דעה שלילית.

55%: לצמצם או להפסיק את הסיוע הצבאי

אחד הנתונים הבולטים ביותר שהוצגו ב-CNN נגע ישירות גם ליחסים הביטחוניים בין המדינות. לפי סקר Ipsos בשיתוף "וושינגטון פוסט" שציטט, 55% מהאמריקנים סבורים שארה"ב צריכה לצמצם את הסיוע הצבאי לישראל או להפסיק אותו לחלוטין. גם כאן הודגש כי מדובר בעמדה שחוצה קבוצות אוכלוסייה: 51% ממי שאין להם תואר אקדמי ו-62% מבעלי התארים תמכו בצמצום או בהפסקת הסיוע.

"סיכון קיומי". בן גביר ( צילום: Erik Marmor/Getty Images )

עבור חבר הקונגרס שרמן, זהו בדיוק המסר שישראל צריכה להפנים. האזהרה שלו בולטת במיוחד לנוכח הרקורד הפוליטי שלו: הוא מכהן בבית הנבחרים מאז 1997, חבר ותיק בוועדת החוץ של הבית וכיום הדמוקרט השני בבכירותו בוועדה. הוא גם משמש יו"ר משותף של השדולה הדו-מפלגתית Congressional Israel Allies Caucus (השדולה לידידי ישראל בקונגרס), ונחשב לאורך השנים לאחד המחוקקים הדמוקרטים המזוהים ביותר עם התמיכה ביחסי ארה"ב-ישראל.