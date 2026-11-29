לפני כשבוע גדי איזנקוט ואביגדור ליברמן עשו תרגיל לנפתלי בנט, או לפחות כך הם חשבו: הם חתמו על הסכם קואליציוני שמיטיב מאוד עם ליברמן ושבעת המנדטים שיש לו, גם תיק הביטחון אצלו וגם תיק המשפטים. שני התיקים סביבם נע ציר מדינת ישראל בארבע השנים האחרונות - הרפורמה (משפטים), המלחמה (ביטחון) וחוק הגיוס (משפטים + ביטחון) - ניתנו בידי ליברמן משתי סיבות עיקריות: כדי להפיס אותו ולתת לו את מבוקשו כדי שלא יאתגר את ממשלת איזנקוט המתגבשת, וכדי להעניק לו את הכוח האקזקיוטיבי להוביל את חוק הגיוס בלפיתת צבת עבור חבריו לשעבר/לשעתיד, המפלגות החרדיות. את בנט הם העבירו לסוף התור, אפילו אחרי סגירת ההסכם הקואליציוני עם יאיר גולן והדמוקרטים. עד כדי כך הם לא ספרו את בנט, שהם הוסיפו גם את ההשפלה הקטנה הזו.

לכאורה בנט חסר מנופי לחץ על הממשלה הצפויה של איזנקוט: הבוחרים שלו הגיעו מאיזור חיוג גנץ, מצביעי שמאל מרכז, ולהפנות להם עורף יהיה בגדר התאבדות אלקטורלית. בנוסף, אין לו מספיק אצבעות כדי להביא לנתניהו ממשלה. חלק מחברי מפלגתו אמנם חבים לו נאמנות, אבל חלק אחר מהחברים יישארו נאמנים לגוש השינוי על פני חציית הקווים לגוש נתניהו.

נפתלי בנט ( צילום: ריאן פרויס )

בנט מודע לקלפים הדלים שבידיו, לכן הוא פועל באופן מדוד וזהיר, צעד קדימה לעבר ביבי ואז ציוץ הסתייגות, דוחף לאחדות, ושומר על קשר עין עם הגוש, הוא מחזיק את האופציות שלו פתוחות ובינתיים מסבך את איזנקוט בדעת הקהל שרוצה אחדות, ועל הדרך גם מאתגר את הח״כים הפריכים בגוש.

הודעת נתניהו אמש שהוא מוכן להיות שני ברוטציה הגיעה אחרי הפצרות (שלא לומר תיאום מלא) מול בנט. ההצהרה מעכבת אולי את הקמת ממשלת איזנקוט שהייתה אמורה להיווסד השבוע, ומאפשרת לבנט להצטייר כמבוגר האחראי. והכי חשוב: היא מכניסה את כל המערכת לסחרור שיכול להסתיים בניצחון גדול עבורו. אכן, אין בידיו מנופי לחץ, אבל כעת כשכל המערכת הפוליטית נכנסת לשדה מוקשים - כל צעד לא נכון יכול להוביל לפיצוץ.

לבנט לבדו כנראה שאין את האצבעות הדרושות להביא להמלכת ממשלה נוספת של נתניהו, אבל הסחף והדינמיקה בימים הקרובים יכולים לגרוע ממחנה איזנקוט ח״כים נוספים, ממפלגות נוספות

לבנט לבדו כנראה שאין את האצבעות הדרושות להביא להמלכת ממשלה נוספת של נתניהו, אבל הסחף והדינמיקה בימים הקרובים יכולים לגרוע ממחנה איזנקוט ח״כים נוספים, ממפלגות נוספות. לא צריך הרבה מאמצים, רק נרטיב האשמות מוצלח. וביבי טוב בבניית נרטיבים, טוב מאוד.

בימים הקרובים אנחנו צפויים לשיטפון הטחות בין שני הצדדים, סופה של בליים גיים. ביבי יטען שגדי מסנן, גדי יטען שביבי לא שלח לו אימוג׳י, כל צד יעשה כמיטב יכולתו להציג את הצד השני כסרבן אחדות. בנט הוא זה שבידיו יהיה את הכח לתווך לנו את המציאות ״האובייקטיבית״. ועל תיווך משלמים, בגדול. בתסבוכת הנוכחית בנט בעצם טרף את הקלפים על הראש של גוש השינוי, ״אותי ניסיתם לדחוק לפינה? עכשיו תראו למה אני מסוגל!״.