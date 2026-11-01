בריאיון ל"ערוץ אל-ממלכה" בירדן אמר בכר עוואדה, מספר 4 ברשימה המשותפת, כי המפלגה "לא מקבלת" את ארבעת העקרונות שהציג יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט במהלך קמפיין הבחירות וכי "אם הוא רוצה להקיים ממשלה בהסתמך על הקוחות הערביים - עליו לחזור בו מהם". אתמול איזנקוט חזר על העקרונות שהציב: "הכרה בישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית ושוויונית; מחויבות לערכי מגילת העצמאות; חובת שירות לכלל אזרחי ישראל - צבאי, לאומי ואזרחי; הכרה בחמאס כארגון טרור ובחובה להשמדת הכוח הצבאי-שלטוני שלו ברצועת עזה". הוא הוסיף כי עד כה לא התקבלה פנייה רשמית מצד איזנקוט.