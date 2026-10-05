בית המשפט בלונדון גזר היום (שני) מאסר עולם, עם תקופת מינימום של 20 שנה, על המחבל עבדאללה אלבאדרי, בן 34 מכווית, שהורשע בניסיון פיגוע בשגרירות ישראל בעיר. הוא נעצר ב-28 באפריל 2025, לאחר שצוות אבטחה דיפלומטי תפס והוריד אותו מגדר השגרירות, כשברשותו שני סכינים באורך 10 סנטימטרים.

ניסיון פיגוע בשגרירות ישראל בלונדון ( צילום: מתוך אתר sky news )





החקירה והמשפט חשפו כי אלבאדרי, שהגיע לבריטניה בסירה קטנה 16 ימים קודם לכן - לאחר שהיגר שלא כדין ארבע שנים לפני, הונע לבצע את הפיגוע בעקבות מותם של פלסטינים בעזה. ביום האירוע הוא הגיע למקום, הצדיע לשוטרים ואז החל לטפס על גדר המתחם. בחקירתו שאל את השוטרים מדוע הם עוצרים אותו מ"לעשות פשע", ואמר שרצה "לעשות משהו כדי לעצור את המלחמה".

התובעת קתרין פטיסון טענה כי אלבאדרי תכנן מעשה שיביא להקרבת חייו, וציינה כי אנשים שיצאו מהשגרירות באותה עת לא היו יכולים להגן על עצמם. מנגד, הסנגור כריס הנלי טען כי תוכניתו לא הייתה יכולה להצליח וכי פעל באופן תיאטרלי וקיצוני שנועד למשוך תשומת לב לאחר שהתקשה להסדיר את דיורו. מפקדת משטרת הטרור בלונדון, הלן פלנאן, שיבחה את תגובת השוטרים שמנעו פריצה של מעטפת האבטחה, וציינה כי חומרת העונש משקפת את הסכנה שנשקפה ממנו ואת היעדר החרטה שהפגין.

גלריה המחבל, והרגע שבו טיפס על הגדר

משפטו של אל-בדרי נפתח באפריל, כמעט שנה אחרי האירוע. חבר המושבעים עודכן במהלך הדיון כי הוא נכנס לבריטניה לא פעם אחת, אלא פעמיים, באמצעות סירה שהפליגה מחופי צרפת - נתיב ההגירה המרכזי של מהגרים בלתי-חוקיים לבריטניה בשנים האחרונות, שממשלת הלייבור סופגת ביקורת הולכת וגוברת על אי-סגירתו.

המחבל הסתנן לבריטניה בסירה – פעמיים

מהחקירה עלה כי אל-בדרי הגיע לבריטניה בפעם הראשונה בסירה מצרפת ב-5 באוגוסט 2021, אבל בנובמבר 2023 הוא עזב את הממלכה, אחרי שמשך מסיבה כלשהי את בקשתו לאשרת שהייה. ב-12 באפריל 2025 חזר לבריטניה, גם הפעם בסירה קטנה מצרפת, והגיש בקשה לקבלת מקלט. הוא טען כי נאלץ לעזוב את כוויית למען ביטחונו וביטחון משפחתו, משום שהוא פעיל זכויות אדם שנעצר שם. כמו מבקשי מקלט רבים אחרים הוא שוכן באופן זמני במלון קראון פלזה בהמפשייר.

שגרירות ישראל בלונדון ( צילום: נוי דרכמן, שגרירות ישראל בבריטניה )

בימים הראשונים שאחרי שובו לבריטניה עמד אל-בדרי בקשר עם כמה ארגונים המסייעים למבקשי מקלט ונפגש עם חברים בקהילה הכווייתית בלונדון, אבל ב-24 באפריל נדחתה בקשת המקלט שלו, ואז הוא החל כנראה לחתור באופן ממשי לביצוע הפיגוע. מבדיקת הטלפון שלו עולה כי באותו יום חיפש בו את מיקום השגרירות הישראלית, ובירר בו גם מה קובע החוק האיסלאמי בנוגע להתאבדות.