כתב אישום שהוגש בבית משפט השלום באשקלון חשף כיצד האמירה "הר הבית בידינו", הציתה סכסוך בין אסירים, שהוביל לתקיפה ולתכנון פגיעה באסירים נוספים בבתי כלא ברחבי הארץ. שלושה תושבי אום אל פחם, סוהייב ג'בארין (34), עומר אגבאריה (27) ואחמד ג'בארין (37), מואשמים בקשירת קשר לפגיעה באסירים המקורבים לשלומי ניאמצ'יק. על פי כתב האישום, אחד הנאשמים אף תקף אסיר באמצעות מקל מגב שהשחיל דרך סורגי תא ההפרדה שבו הוחזק.

גלריה אגף הפרדה בכלא איילון ( צילום: שב"ס )

מכתב האישום, שהוגש בתום חקירת מפלג הפשיעה האלימה בימ"ר חוף, עלה כי הפרשה החלה בבית המעצר שקמה באשקלון, שם הוחזק סוהייב ג'בארין בתא הפרדה. באותה עת שהו במקום גם שלומי ניאמצ'יק ושני אחים המקורבים אליו, נפתלי ולוי יצחק בנאבו. בשלב מסוים שמע ג'בארין אדם המקורב לניאמצ'יק אומר "הר הבית בידינו". האמירה עוררה את זעמו, ולפי כתב האישום הוא החליט לפגוע בכל אדם המקושר לניאמצ'יק. לשם כך קשר קשר עם שני הנאשמים האחרים.

ב-8 בספטמבר התקשר ג'בארין לעומר אגבאריה, שהוחזק בבית המעצר קישון, וביקש ממנו לאתר אסירים המקורבים לניאמצ'יק ולפגוע בהם. "אם יש מישהו כנס בו, תמצא סיבה, הבנת?", אמר לו. אגבאריה השיב: "בסדר, תסמוך עליי". ג'בארין הסביר את הרקע לסכסוך: "הם זולים, הם גזענים עומר, הם מאוד גזענים", ובהמשך הורה לו: "אם תמצא מישהו כנס בו ותמצא סיבה, תשפיל אותו משהו טוב, אבל לא מול המצלמות". אגבאריה השיב: "תסמוך עליי בוס, אני אמציא סיפור".

יומיים לאחר מכן התקשר ג'בארין גם לאחמד ג'בארין וביקש ממנו להעביר מסרים לאסירים נוספים, בין היתר בבית הסוהר רימונים ובבית המעצר קישון, כדי לאתר מקורבים לניאמצ'יק. במהלך השיחה הסביר: "כאן הכל התלקח, גזענים כאן, יש מישהו זרק מילה לפני כמה ימים והתחיל להגיד 'הר הבית בידינו', אני השתגעתי. עכשיו התווכחתי איתם ואתה יודע עכשיו מה יקרה".

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באותו יום, סמוך לשעה 15:20, התרחש אירוע התקיפה המתואר בכתב האישום. האחים נפתלי ולוי יצחק בנאבו חזרו מחצר אגף 6 בבית המעצר שקמה ונכנסו עם סוהרים למתחם המטבח הסמוך לתאו של ג'בארין. כאשר לוי יצחק ניגש למקרר שמול התא, השחיל ג'בארין מקל מגב דרך סורגי החלון ותקף אותו בצווארו בתנועת דחיפה. סוהרים שנכחו במקום התערבו והרחיקו את האחים.

אלא שגם לאחר התקיפה המשיך ג'בארין, לפי האישום, לפעול לפגיעה במקורביו של ניאמצ'יק. בשיחה נוספת עם אגבאריה אמר: "תסביר לחבר'ה שלנו אצלך, כל מי שנתקל באחד מהחבר'ה של שלומי שייתן לו מכות במקום". כששאל אם ישנם שניים ממקורביו של ניאמצ'יק באגף, השיב אגבאריה: "כן, יש לי שניים לשחיטה, סמוך עליי". ג'בארין ענה: "בסדר, תן להם טוב".

בהמשך התייחס אגבאריה לאפשרות לפגוע באותם אסירים ואמר: "אם היום לא יסתדר אז מחר שני מיליון אחוז. מחר יש להם בית כנסת מ-06:30 עד 07:30, אז אתפוס אותם בוודאות". הוא אף התייחס לצורך להסתיר את התוכנית מהנהלת בית המעצר: "אני אנסה לסדר את זה עכשיו שההנהלה לא תריח משהו לא טוב". בהמשך העלה אפשרות לערב אסירים במתקני כליאה נוספים: "מה אתה אומר שאני אעדכן את החבר'ה שלנו באוהלי קידר וכל מקום, ומחר נהרוס את הכל ביחד".

( צילום: דוברות המשטרה )

בבקשה למעצר עד תום ההליכים שהוגשה לצד כתב האישום פירטה המשטרה את הראיות נגד השלושה, ובהן שיחות מהאזנות סתר, השוואות קולות, סרטון ממצלמת אבטחה המתעד את התקיפה המיוחסת לסוהייב ג'בארין ודוחות של אנשי שירות בתי הסוהר. שלושת הנאשמים שמרו על זכות השתיקה בחקירותיהם.

לסוהייב ג'בארין הרשעות בעבירות איומים, סחיטה באיומים, שידול לחבלה חמורה, נשק, אלימות וסמים. עומר אגבאריה הורשע בעבר בעבירות נשק ואיומים, ונגדו מתנהל בבית המשפט המחוזי בחיפה תיק נוסף שבו הוא נאשם ברצח ובעבירות חמורות נוספות. גם לאחמד ג'בארין הרשעות קודמות בעבירות איומים, סמים ונשק.