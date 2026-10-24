ממשלים אמריקניים פנו במשך שנים לאילון מאסק ולחברת SpaceX שבבעלותו בבקשות להפעיל או לנתק את שירות האינטרנט הלווייני "סטארלינק" במוקדי עימות ברחבי העולם. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס, בהתבסס על עדויות של בכירים אמריקנים לשעבר. לפי הדיווח, ממשל ביידן ביקש מהחברה לאתר ולנתק מסופים שהגיעו לידי חיזבאללה בלבנון והחות'ים בתימן, מחשש שישמשו לתקשורת מבצעית. במקביל, הממשלים של ביידן וטראמפ פעלו להרחבת הגישה לשירות באיראן, כדי לסייע למתנגדי המשטר לעקוף חסימות אינטרנט, וכן באוקראינה, לצורך תמיכה בצבאה במלחמה נגד רוסיה. לפי שניים מהבכירים, לפחות חלק מהמסופים ששימשו את הארגונים הנתמכים בידי איראן אכן נותקו בעקבות הבקשות.