רכבת ישראל הודיעה על שינויים בתנועת הרכבות באזור המרכז והשפלה בשבוע הבא (26 עד 28 בנובמבר). השינויים נובעים מעבודות לשדרוג תשתיות המסילה - והיערכות להפעלת מערכת איתות חדשה, שאמורה לשפר את בטיחות הנסיעה ולהגברת תדירות בירושלים וברחבי הארץ.

שינויים בתנועת הרכבות

בימי חמישי ושישי, תחנות כפר חב"ד ולוד גני אביב ייסגרו זמנית לשירות ויחולו שינויים בקווי הנסיעה בין לוד לת"א; יופעל קו ייעודי בין לוד לת"א וכן מערך היסעים ללא עלות לצד חלופות נסיעה נוספות. יחולו שינויים נוספים במוצאי שבת (28 בנובמבר), ותנועת הרכבות תחזור לסדרה בלילה שבין מוצ"ש לראשון בשעה 1:00.

רכבות בקווים באר שבע-נהריה/כרמיאל יופעלו במתכונת מפוצלת בין תחנות באר שבע מרכז ללוד ובין תחנות ת"א ההגנה/סבידור מרכז לנהריה/כרמיאל. לנוסעים שיעדם או מוצאם תחנות באר שבע, מומלץ להשתמש בקו המערבי אשר יופעל כסדרו.

רכבות בקו אשקלון-בנימינה תופעלנה במתכונת מפוצלת בין תחנות אשקלון ללוד ובין תחנות ת"א ההגנה לבנימינה. רכבות בקו בית שמש-הרצליה יופעלו ביום חמישי בין תחנות בית שמש ללוד; וביום שישי יופעלו במתכונת מפוצלת בין תחנות בית שמש ללוד, ובין תחנות ת"א ההגנה להרצליה. תחנות לוד גני אביב וכפר חב"ד ייסגרו זמנית לשירות בתאריכים אלה.

ברכבת הודיעו על חלופות נסיעה, הכוללות מערך היסעים ללא עלות, קו ייעודי בין תחנות לוד לת"א סבידור מרכז (עם עצירות בתחנות ת"א ההגנה ות"א השלום) בתדירות של שתי רכבות מידי שעה לכיוון. קו הנגב המערבי יופעל כסדרו - ויתוגברו קווי אוטובוס סדירים.