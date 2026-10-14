יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יונתן אוריך, נפגש לפחות פעמיים באירופה ביולי 2024 עם הבכיר הקטארי עלי אל-תוואדי - שבין השאר מכהן ב"מועצת השלום", ונכח גם בשיחת ההתנצלות של נתניהו בפני ראש ממשלת קטאר על התקיפה בדוחא. הדיווח על שני המפגשים, שלפחות באחד מהם בברלין נכחו גם הלוביסט ג'יי פוטליק והיועץ הנוסף לנתניהו שרוליק איינהורן, פורסם הערב בחדשות 12. נתניהו טען בעדותו שלא ידע על כל קשר בין יועצו לקטאר, ואורך עצמו הכחיש שהוא נפגש עם פוטליק. לפי הדיווח, אוריך אישר בחקירתו במשטרה את קיומן של הפגישות.