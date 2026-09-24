גזל חמאמי, בת 14 מנצרת, נעדרת זה חמישה ימים. למשפחה אין מידע על מקום הימצאה, המשטרה ביקשה את עזרת הציבור באיתורה. אמה אמרה היום (חמישי): "אני רק רוצה לדעת מה עלה בגורלה ואם קרה לה משהו רע".
הנערה נראתה לאחרונה ביום ראשון השבוע בשעה 06:30. כל אמצעי התקשורת עימה נותקו, והמשפחה נמצאת בחרדה גדולה. למרות הזמן שחלף מאז הודעת המשטרה על היעלמותה של גזל, עד כה לא התקבל שום מידע שיכול לסייע במציאתה.
"אני מאוד מודאגת, ולא מצליחה לישון מאז שהיא יצאה מהבית ולא חזרה", אמרה האם. "היעלמות בצורה כזאת מעלה הרבה חששות ושאלות, ואנחנו מתחילים לחשוב על כמה כיוונים".
האם אמרה עוד: "אני אומרת לבת שלי, אם את רואה את הפנייה שלי, תתקשרי אליי. אני רק רוצה לשמוע את הקול שלך ולדעת שאת בסדר. אם לא אקבל ממך שום שיחת טלפון, אמשיך לחשוב על הרבה דברים רעים. אני רק מקווה שהם לא נכונים".
תיאורה של גזל: בעלת מבנה גוף בינוני, עם שיער בהיר וארוך. היא לבשה מכנסיים שחורים, חולצה שחורה והיה ברשותה תיק בצבע שחור. כל היודע דבר על מקום הימצאה מתבקש לפנות למוקד 100 של משטרת ישראל או למשטרת נצרת בטלפון 04-6028444.