גזל חמאמי, בת 14 מנצרת, נעדרת זה חמישה ימים. למשפחה אין מידע על מקום הימצאה, המשטרה ביקשה את עזרת הציבור באיתורה. אמה אמרה היום (חמישי): "אני רק רוצה לדעת מה עלה בגורלה ואם קרה לה משהו רע".

גזל חמאמי, בת 14 מנצרת, נעדרת זה חמישה ימים. למשפחה אין מידע על מקום הימצאה, המשטרה ביקשה את עזרת הציבור באיתורה. אמה אמרה היום (חמישי): "אני רק רוצה לדעת מה עלה בגורלה ואם קרה לה משהו רע".

גזל חמאמי, בת 14 מנצרת, נעדרת זה חמישה ימים. למשפחה אין מידע על מקום הימצאה, המשטרה ביקשה את עזרת הציבור באיתורה. אמה אמרה היום (חמישי): "אני רק רוצה לדעת מה עלה בגורלה ואם קרה לה משהו רע".

הנערה נראתה לאחרונה ביום ראשון השבוע בשעה 06:30. כל אמצעי התקשורת עימה נותקו, והמשפחה נמצאת בחרדה גדולה. למרות הזמן שחלף מאז הודעת המשטרה על היעלמותה של גזל, עד כה לא התקבל שום מידע שיכול לסייע במציאתה.

הנערה נראתה לאחרונה ביום ראשון השבוע בשעה 06:30. כל אמצעי התקשורת עימה נותקו, והמשפחה נמצאת בחרדה גדולה. למרות הזמן שחלף מאז הודעת המשטרה על היעלמותה של גזל, עד כה לא התקבל שום מידע שיכול לסייע במציאתה.

הנערה נראתה לאחרונה ביום ראשון השבוע בשעה 06:30. כל אמצעי התקשורת עימה נותקו, והמשפחה נמצאת בחרדה גדולה. למרות הזמן שחלף מאז הודעת המשטרה על היעלמותה של גזל, עד כה לא התקבל שום מידע שיכול לסייע במציאתה.