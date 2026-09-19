נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע הערב (שבת) כי החליט למחוק את הרישום הפלילי ל אלאור אזריה , שנכלא לפני כעשור בגין ירי קטלני במחבל מנוטרל. זאת בניגוד לעמדת הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר .

"ערב יום הכיפורים, נשיא המדינה יצחק הרצוג החליט להיעתר לבקשתו של אלאור אזריה ולמחוק את יתרת תקופת הרישום הפלילי, ולאפשר לו להמשיך בחייו", נכתב בהודעת בית הנשיא. "לאחר שנים ארוכות שבהן נשא אזריה בתוצאות מעשיו, סבור הנשיא כי מכלול הנסיבות, חלוף הזמן והצער שהביע מצדיקים לאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו. החלטה זו התקבלה גם ברוח הימים הללו ומתוך אמונה בחשיבותם של תיקון, פיוס והיכולת להמשיך קדימה".

גלריה אלאור אזריה. "נשא בעונש שנגזר עליו" ( צילום: יאיר שגיא )

לפי ההודעה, זאת לאחר ש"בחן את מכלול נסיבות המקרה והשיקולים הנוגעים לבקשה". נציין כי בחוות הדעת שמסר צה"ל לפני כחודשיים, הביעו הרמטכ"ל וראש אכ"א התנגדות - משום שמדובר בצעד חריג, ואילו אזריה לא עשה משהו שמצדיק זאת, ולא הביע חרטה על מעשיו.

עוד נכתב בהודעת הנשיא כי בבסיס ההחלטה "עומדת רוח תקופת הרחמים והסליחות בעם ישראל: פרק הזמן המשמעותי שחלף מאז הפרשה, העובדה שנשא בעונש שנגזר עליו, תקופת ההתיישנות על העבירות שביצע חלפה זה מכבר, נסיבותיו האישיות והמשפחתיות שהשתנו במהלך השנים ורצונו להסיר את החסמים הניצבים בפניו כיום בתחומי התעסוקה ולפתוח דף חדש בחייו".

"בפנייתו אזריה הדגיש מפורשות כי הוא מכבד את ערכי צה"ל והם יקרים לו, וכיום, כאב לשני ילדים קטנים, הוא מבקש לחנכם לאור ערכים אלה. בפנייתו הוא הביע צער בין היתר על השלכותיה הקשות של הפרשה. יצויין כי כבר בפנייתו הראשונה, שהייתה לנשיא רבלין, הוא קבע כי בהתחשב בניתוח האירוע בדיעבד בלבד, הירי היה טעות מבצעית, ובדיעבד לא היה מבצע אותו".

בבית הנשיא ציינו כי הרצוג "נתן משקל גם לנסיבות הרפואיות המורכבות שעימן התמודדה משפחת אזריה במהלך השנים שחלפו מאז פרוץ הפרשה, ולשינוי שחל בחייו של אזריה מאז. בהתחשב בכך, בחלוף כעשור, לאחר שאזריה נשא בעונשו ושילם את חובו לחברה, שהרמטכ"ל דאז רא"ל גדי איזנקוט קיצר את עונשו, סבור הנשיא כי הגיעה העת לאפשר לו להמשיך בחייו.

כ"ץ המליץ, הרצוג הכריע ( צילום: חיים צח,לע״מ )

הרצוג הדגיש כי החלטתו "אינה באה לערער או לפגום בהליך המשפטי שהתנהל בפרשה ואינה מהווה בחינה מחודשת שלו. הנשיא רואה בתפקידה של מערכת המשפט הצבאית כלי חיוני בשמירה על שלטון החוק, על ערכי צה״ל, על עקרונותיו ובפרט ההקפדה על טוהר הנשק. הנשיא מבהיר כי מוסד החנינה הוא מוסד של חסד, הוא אינו ערכאת ערעור. גם אזריה בפנייתו הבהיר כי אין לו כוונה לפתוח את הנושא מחדש".

"לאור זאת, בהתחשב גם בעמדות שהוצגו בנושא בעבר ובהווה על ידי נושאי משרה רלוונטיים, קיבל הנשיא הרצוג את המלצתו של שר הביטחון ישראל כ"ץ, לקצר מיידית את הרישום הפלילי של אלאור אזריה", נכתב.

כ"ץ מצידו בירך על ההחלטה, ומסר כי "ערב יום הכיפורים, זו החלטה נכונה, אנושית וראויה, המבטאת את רוח הסליחה ואת האפשרות לפתוח דף חדש. אלאור שירת כלוחם וכחובש קרבי מצטיין בחטיבת כפיר ונקלע לאירוע במהלך פעילות מבצעית מורכבת. לאחר עשור, לאחר שריצה את עונשו ושילם מחיר אישי ומשפחתי כבד, הגיע הזמן לאפשר לו להשאיר את העבר מאחוריו, לשקם את חייו ולבנות את עתידו".

לדבריו, "מתן החנינה מעביר מסר חשוב ללוחמי צה"ל ולבני משפחותיהם: אנחנו לא מפקירים לוחמים ולא משאירים אותם מאחור. אלאור, אני מחזק אותך ואת משפחתך ומאחל לכם גמר חתימה טובה ושנה של התחלות חדשות".

אזריה במשפטו לאחר הירי, 2016 ( צילום: שאול גולן )

בחוות דעתו לפני כחודשיים קשר כ"ץ בין הבקשה לבין טבח 7 באוקטובר, ואף לשחרור מחבלים בתמורה להשבת החטופים משבי חמאס, בטענה ש"אירועים אלה המחישו באופן חד את אופייה האכזרי של אידיאולוגיית הטרור הפלסטיני שעמה מתמודדת ישראל ואת האופן שבו פועלים אויבינו, מתוך כוונה לרצוח אזרחים וחיילים ללא כל רסן מוסרי. מציאות זו מעניקה הקשר רחב יותר לנסיבות שבהן פעלו לוחמי צה"ל לאורך השנים מול אויבים אכזריים וחסרי מעצורים".