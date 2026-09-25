חובש רפואת חירום מד"א ירון קפח, סיפר: "הגענו למקום עם אמבולנס 4x4 ייעודי למקומות שקשה להגיע אליהם, ראינו צעיר בן 24 שנמשה מהמים שוכב בסמוך לקו המים כשהוא מחוסר הכרה, הענקנו לו טיפול רפואי שכלל סיוע בהנשמה ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א בנוסף פינינו נער בן 17 במצב קל. סיפרו לנו שיש נעדר נוסף במים, צוותי מד"א ערוכים להעניק טיפול רפואי ולסייע במידת הצורך".