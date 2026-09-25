שלושה בני אדם טבעו היום (שישי) בחוף דלילה באשקלון. שניים מהם חולצו בידי כוחות הצלה - אך השלישי טרם אותר. הדיווח התקבל במוקד מד"א בשעה 18:34, חובשים ופרמדיקים העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים ברזילי בעיר, צעיר בן 24 במצב קשה ומחוסר הכרה ונער בן 17 במצב קל.
חובש רפואת חירום מד"א ירון קפח, סיפר: "הגענו למקום עם אמבולנס 4x4 ייעודי למקומות שקשה להגיע אליהם, ראינו צעיר בן 24 שנמשה מהמים שוכב בסמוך לקו המים כשהוא מחוסר הכרה, הענקנו לו טיפול רפואי שכלל סיוע בהנשמה ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א בנוסף פינינו נער בן 17 במצב קל. סיפרו לנו שיש נעדר נוסף במים, צוותי מד"א ערוכים להעניק טיפול רפואי ולסייע במידת הצורך".
המשטרה מסרה כי למקום הוזעקו שוטרי תחנת אשקלון וכוחות חירום והצלה נוספים, שפתחו בחיפושים בים ולאורך קו החוף במטרה לאתר את הנעדר. עוד קראה המשטרה לציבור המתרחצים להישמע להוראות המצילים וכוחות הביטחון, ולהימנע מכניסה לים בחופים שאינם מוכרזים או כאשר תנאי הים מסוכנים.