התרעה מחשש לחדירת כטב"ם הופעלה הערב (שבת) ביישוב ערב אל-עראמשה שבגליל המערבי, סמוך לגבול לבנון. כעבור זמן מה התברר כי ההתרעה הופעלה בשל זיהוי של עצם בלתי מזוהה שהגיע מכיוון לבנון.
בצה"ל לא יודעים לקבוע עדיין אם אכן חדר פריט כלשהו מעבר לגבול, אך הקפיצו כוחות רבים לשורה ארוכה של יישובים כדי לשלול את אפשרות של חדירת אותו עצם. בין היתר הוקפצו כוחות לאדמית, ערב אל-עראמשה, יערה, גורן, חניתה, שלומי, גשר הזיו, סער, כברי, עבדון, בצת, לימן, נהריה, עברון, בן עמי, מצובה וראש הנקרה.
בנוסף, הוזנקו מסוקים שמסייעים בסריקות מהאוויר. רעש המסוקים נשמע היטב באזור. אין הנחיות מיוחדות לתושבים. ישנה שגרה אזרחית, אבל סורקים באופן נרחב עם המון כלים וכוחות.
פיקוד הצפון מסר כי "בשלב זה אנו פורסים נפ"קים (עמדות בידוק - אב"ק) במספר צמתים ללא חסימה פיזית בשלב זה. אנו נמצאים בסריקות קרקעיות לצד כוחות אוויריים, כוחות תגבור הוקפצו למרחב. אנו עושים כל שנדרש על מנת לשלול כל פעילות חבלנית עוינת בשטחנו. נמשיך לעדכן ככל שיהיה מידע בידנו".