התרעה מחשש לחדירת כטב"ם הופעלה הערב (שבת) ביישוב ערב אל-עראמשה שבגליל המערבי, סמוך לגבול לבנון. כעבור זמן מה התברר כי ההתרעה הופעלה בשל זיהוי של עצם בלתי מזוהה שהגיע מכיוון לבנון.

התרעה מחשש לחדירת כטב"ם הופעלה הערב (שבת) ביישוב ערב אל-עראמשה שבגליל המערבי, סמוך לגבול לבנון. כעבור זמן מה התברר כי ההתרעה הופעלה בשל זיהוי של עצם בלתי מזוהה שהגיע מכיוון לבנון.

התרעה מחשש לחדירת כטב"ם הופעלה הערב (שבת) ביישוב ערב אל-עראמשה שבגליל המערבי, סמוך לגבול לבנון. כעבור זמן מה התברר כי ההתרעה הופעלה בשל זיהוי של עצם בלתי מזוהה שהגיע מכיוון לבנון.