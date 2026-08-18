אישה נספתה בשריפה לילית בחולון: צעירה בת 24 אותרה ללא סימני חיים הבוקר (שלישי), לאחר שצוותי ההצלה הגיעו לזירה ברחוב האורגים בעיר.
הדיווח על המקרה התקבל בשעה 06:09 במוקד מד"א במרחב איילון. חובשים ופרמדיקים של מד"א דיווחו על אישה כבת 40 ללא סימני חיים עם כוויות ושאיפת עשן וקבעו את מותה.
פרמדיקים במד"א, ליאור פז ועומרי ויקסלבאום, סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו עשן רב ולהבות. תוך כדי פעולות הכיבוי של לוחמי האש הם חילצו אלינו אישה כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם כוויות ושאיפת עשן. ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותה. צוותי מד"א נוספים מאבטחים את פעולות הכיבוי וערוכים להעניק טיפול רפואי ולסייע במידת הצורך".