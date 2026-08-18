הדיווח על המקרה התקבל בשעה 06:09 במוקד מד"א במרחב איילון. חובשים ופרמדיקים של מד"א דיווחו על אישה כבת 40 ללא סימני חיים עם כוויות ושאיפת עשן וקבעו את מותה.