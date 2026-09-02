יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן התייחס בוועידת "זמן הכרעה: דמוקרטיה וחברה" של ynet ו-"ידיעות אחרונות" בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה, לתיאוריית הקונספירציה שהשמיעה אשת ראש הממשלה שרה נתניהו, שרומזת כי הוא ידע על מתקפת 7 באוקטובר מראש. גולן אמר כי "ברמה אישית זה כמובן מרגיז אבל זה לא רק נגדי אישית. זה לקחת את כל הציבור ולעשות לו דה-לגיטימציה. זה מתבצע גם דרך תקיפה אישית שלי וניסיון להדביק לי איזשהיא בוגדנות א חשדנות בבוגדנות. השקרים האלה יוצאים מלשכת ראש הממשלה להערכתי, לא חושב שזאת פליטת פה". עוד אמר גולן כי "יש פה מסע הסתה שוב מלשכת ראש הממשלה. ומסע הסתה זה אנו יודעים איך הוא נגמר, ב-1995 הוא נגמר ברצח ראש הממשלה".