הבית הלבן משך את מועמדותה של ד"ר היידי אוברטון, שנבחרה בידי הנשיא דונלד טראמפ לעמוד בראש מינהל המזון והתרופות האמריקני (FDA), לאחר שהתברר כי אין לה די תמיכה בקרב הסנאטורים הרפובליקנים. ההחלטה התקבלה שעות לפני ההצבעה על מינויה בוועדת הבריאות של הסנאט. אוברטון עוררה התנגדות משני צדי המתרס. יו"ר ועדת הבריאות, הסנאטור הרפובליקני ביל קאסידי, שהוא רופא במקצועו, מתח ביקורת על מעורבותה בצו נשיאותי, שנועד לצמצם את מספר החיסונים המומלצים לילדים, והגדיר אותה כ"סיבה כמעט מספקת לפסילתה". במקביל, הדמוקרטים הביעו דאגה מעמדותיה נגד הפלות. אוברטון נחשבה לבעלת ברית נאמנה של טראמפ.