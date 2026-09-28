המתווכות לוחצות על איראן לעשות ויתור מסוים בתוכנית הגרעין שלה, כדי לחדש את שיחות הפסקת האש עם ארצות הברית, לאחר שהנשיא דונלד טראמפ דחה את הצעת טהרן. כך דיווח ה"וול סטריט ג'ורנל". גורמים המעורבים בשיחות ציינו כי מדובר בסיכוי קלוש לשכנע את איראן לרצות את טראמפ בנושא החשוב לו ביותר. עם זאת, איראן סיפקה למתווכים אינדיקציות מעטות מאוד לכך שהיא מוכנה לדון בתוכנית הגרעין שלה. מנהיגים איראנים משוכנעים ביכולתם לעמוד בפני מצור אמריקני ממושך או בפני סבב הפצצות מחודש מצד ארה"ב, כך לדברי גורמים רשמיים במזרח התיכון המקיימים קשר שוטף עם טהרן.