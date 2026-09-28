הפרלמנט של הונגריה הצביע היום (ב') בעד הסרת חסינותם הפרלמנטרית של שלושה מחוקקים, בהם ראש הממשלה החדש פטר מדיאר , כדי לאפשר חקירות פליליות המתנהלות נגדם. מדיאר, שמוביל בימים אלה מהפכה פוליטית, תקשורתית ומשפטית שנועדה להפוך את הצעדים שנקט בעשור וחצי האחרונים ממשלו הלא-ליברלי של ראש הממשלה לשעבר ויקטור אורבן , חשוד בגניבה, בגלל אירוע שבו חטף ביוני 2024 טלפון מאדם במהלך עימות במועדון לילה – והשליך אותו לנהר הדנובה.

גלריה נזק ש"בקושי עולה על 300 דולר". רה"מ מדיאר ( צילום: Attila KISBENEDEK / AFP )

נהר הדנובה בבודפשט. צוללנים חילצו את הטלפון מהקרקעית ( צילום: FERENC ISZA / AFP )

התקרית שבגינה מבקשת התביעה לחקור את מדיאר אירעה בלילה שבין 20 ל-21 ביוני 2024, כמעט שנתיים לפני שניצח בבחירות הכלליות ועלה לשלטון. מדיאר, שכבר הנהיג אז את מפלגת האופוזיציה "טיסה" והסתמן כיריב מרכזי של אורבן, יצא לרקוד עם חברים במועדון לילה יוקרתי בבודפשט, ושם חטף את הטלפון מאדם שלדבריו צילם אותו, את חבריו וצעירים אחרים ללא הרף, ולא חדל מכך גם כשהתבקש שוב ושוב. לאחר מכן יצא מדיאר החוצה והשליך את הטלפון לנהר.

מדיאר אמר אז כי האיש שצילם אותו לא היה סתם עובר אורח, אלא "פרובוקטור בתשלום מטעם מפלגת פידס" (מפלגתו של אורבן), וטען כי הוא עקב אחריו ואחרי חבריו גם בלילות קודמים. ראש הממשלה לעתיד אמר כי האיש צילם אותם ואת הצעירים האחרים במועדון מקרוב ובהפגנתיות, והטיח בהם גידופים בניסיון להוציא אותם משלוותם ולעורר מהומה. מתנגדיו של מדיאר הפיצו לעומת זאת טענות שלפיהן הוא שתה לשוכרה במועדון, השתולל, הטריד נשים ו"לווה החוצה על-ידי מאבטחים", טענות שמדיאר הדף כשקרים מוחלטים. בהמשך חילצו צוללנים את הטלפון מקרקעית הנהר לצורך החקירה.

מדיאר דחה את הטענה שהמעשה שביצע הוא בגדר גניבה, והאשים כי החקירה שנפתחה בעניין עוד בימי שלטונו של אורבן, ושבה נטען לנזק שעולה בקושי על 300 דולר, היא "הצגה" המוּנעת משיקולים פוליטיים. ראש הממשלה החדש מתח בימים האחרונים ביקורת על התביעה גם בשל העובדה שהיא ביקשה להסיר את חסינותו במקביל לבקשתה להסיר את חסינותם של שני שרים לשעבר מתקופת אורבן, שבניגוד אליו העבירות המיוחסות להם כוללות מעילה בעשרות מיליוני דולרים של כספי ציבור וקבלת שוחד במיליוני דולרים נוספים.

למרות ביקורתו, לקראת ההצבעה היום ביקש מדיאר מחברי מפלגתו לתמוך בהסרת החסינות, ואמר למחוקקים: "לא ביצעתי פשע, ואני לוקח אחריות על כל מעשיי. מי שאין לו מה להסתיר מתייצב בגלוי". הוא הדגיש כי כל אדם שווה בפני החוק, מהעובד במפעל ועד לראש הממשלה.

ויקטור אורבן. המחוקקים סירבו להשתתף בהצבעה ( צילום: Petr David Josek/AP )

חסינותם של חברי פרלמנט, שכמו בישראל היא נוהג מקובל בדמוקרטיות אירופיות, נועדה להגן על מחוקקים מפני רדיפה פוליטית, ולאפשר להם למלא את תפקידם ולהביע דעות בחופשיות ללא חשש ממעצר או מתביעות. ממשלתה הקודמת של הונגריה בהנהגת אורבן ניסתה להביא להסרת חסינותו של מדיאר כבר כשהיה חבר בפרלמנט האירופי, אך הפרלמנט סירב לכך שוב ושוב.

בהצבעה היום תמכו המחוקקים גם בהסרת חסינותם של שני השרים לשעבר בממשלת אורבן, החשודים בשני במקרים נפרדים. מקרה אחד הוא זה של שר התרבות בממשלת אורבן בלאז' האנקו, החשוד בניצול לרעה של 53.6 מיליון דולר מקרן התרבות הלאומית של הונגריה. התובעים טוענים כי האנקו התערב באופן אישי בהקצאת כספים מהקרן, שנועדה לתמוך במיזמי תרבות, וכי עשה זאת על בסיס שיקולים פוליטיים, והשתמש בהם לצורך כיסוי עלויות קמפיין הבחירות של מפלגת פידס של אורבן לקראת הבחירות שנערכו באפריל השנה.

המקרה השני הוא של שר הפיתוח לשעבר של אורבן, מיקלוש שסטאק. הוא חשוד בקבלת שוחד ועמלות פסולות בסך 37.2 מיליון דולר. פרשת השוחד הזו קשורה לרכש של כלי רכב בחברת האוטובוסים הממשלתית של הונגריה ולמיזמי בנייה ממשלתיים.

רה"מ מדיאר. טוען שהשחיתות עלתה להונגריה בעד 10% מהתמ"ג ( צילום: Janos Kummer/Getty Images )

שתי החקירות מתקיימות בשעה שממשלת מדיאר מנהלת מאמץ נרחב לחשוף את מה שהיא מגדירה כשנים של הונאה מאסיבית וגניבת כספי ציבור תחת אורבן. מדיאר טוען כי שחיתות ושימוש לרעה בכספי ציבור עלו להונגריה ב-8% עד 10% מהתוצר המקומי הגולמי בשנים האחרונות תחת שלטונו של אורבן.