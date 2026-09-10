יחידת התביעות של המשטרה הגישה היום (חמישי) כתב אישום נגד תאמר סלפיתי (25) מהכפר אום אל גאנם, שניסה לדרוס אדם אחד - ואז דקר אותו בסכין בראשו. הקורבן פונה לטיפול רפואי בבית חולים העמק בעפולה, ובחקירת משטרת תבור התברר: האירוע התרחש בשל טענות על מעצר בעקבות רצח בשוגג שהיה בכפר. סלפיתי הואשם בפציעה כשהעבריין מזוין, אחזקת סכין שלא כדין, איומים ונהיגה פוחזת ברכב. התיק יתנהל בבית משפט השלום בנצרת.

משטרה ( צילום: shutterstock )

רס"מ אלומה אברמוביץ', חוקרת בתחנת תבור, סיפרה כי ב-29 באוגוסט התקבל דיווח מבית החולים בעפולה על פצוע דקירה. "הגענו אליו וגבינו ממנו עדות ראשונית, הוא תיאר באומץ את ההתקפה שעבר שרק בנס הסתיימה כך", סיפרה. "לטענתו, הוא ישב על אופנוע בשול הדרך בכניסה לכפר, ואז הגיע הנאשם ברכב מסחרי גדול, עצר לידו, איים עליו - וניסה לדרוס אותו".

רס"מ אברמוביץ' תיארה כי "הקורבן זינק בשנייה האחרונה מהאופנוע לכיוון הכביש - ורק בנס ניצלו חייו. הוא ניגש לדלת הנהג של הנאשם, ומחזיק בה על מנת שהנאשם לא יצא מהרכב ולא יממש את איומיו, ובשלב הזה הנאשם שולף סכין שהייתה ברשותו ודוקר מתוך הרכב את הקורבן בראשו".

מהתלונה של הקורבן בפני חוקרי משטרת תבור עלה כי בני משפחתו הקרובים של הנאשם היו עצורים בחשד לרצח בן דודו של הקורבן שנרצח בשוגג בכפר. "מאז נעצרו בני משפחת הנאשם, הוא ומשפחתו מתנכלים למשפחת הקורבן ובן דודו המנוח", הוסיפה רס"מ אברמוביץ'.

לדבריה, "לקורבן אין שום קשר לסכסוך והוא עמד על כך שבן דודו נהרג בגלל החלטה מלמעלה ואף אחד לא התכוון לרצוח אותו". לסיכום אמרה כי "האבסורד כאן הוא שכועסים על משפחת המנוח ומנסים לפגוע בקרובי משפחתו של המנוח בשל מעצר החשודים ברצח, על אף שהרצח בוצע בטעות ואין סכסוך בין הצדדים".