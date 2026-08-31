היא הוסיפה: "הרגשתי איך הוא מטלטל אותי, ובאיזשהו אופן הצלחתי לסובב את הגוף שלי, וידעתי שאני חייבת להכות אותו בחרטום בצורה הכי חזקה שאני יכולה. סובבתי את עצמי ופשוט התחלתי להכות בו שוב ושוב – פשוט אגרוף, אגרוף, אגרוף. זה היה כמו להילחם בדינוזאור, הוא היה כל כך גדול. זה היה כמו לתת אגרופים לקיר". לדבריה, את הרעיון להכות בחרטומו של הכריש היא קיבלה מצפייה בריאיון עם הגולש

מיק פנינג