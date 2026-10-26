מסקר שערכנו בימים האחרונים ב"כאן חדשות", עם הסוקר דודי חסיד, עולה כי מפלגות גוש נתניהו זוכות לכ-80% מהקולות במגזר הדתי לאומי. מפלגת הציונות הדתית מובילה (עם 24.7%), אחריה הליכוד (19.5%), ואז עוצמה יהודית (14.2%), עמך ישראל (9.9%), ש"ס (7.2%) והיתר מתפזר בין מפלגות קטנות בגוש. הסקר אושש מה ששומעים בהרבה פינות של המגזר, כולל למשל בגוש עציון, שנחשב מגוון מבחינה פוליטית. בבחירות הקודמות, כרבע עד שליש מהקולות בגוש ניתנו לגוש שאינו מחויב לנתניהו, כעת סמוטריץ שולט.

מסקר שערכנו בימים האחרונים ב"כאן חדשות", עם הסוקר דודי חסיד, עולה כי מפלגות גוש נתניהו זוכות לכ-80% מהקולות במגזר הדתי לאומי. מפלגת הציונות הדתית מובילה (עם 24.7%), אחריה הליכוד (19.5%), ואז עוצמה יהודית (14.2%), עמך ישראל (9.9%), ש"ס (7.2%) והיתר מתפזר בין מפלגות קטנות בגוש. הסקר אושש מה ששומעים בהרבה פינות של המגזר, כולל למשל בגוש עציון, שנחשב מגוון מבחינה פוליטית. בבחירות הקודמות, כרבע עד שליש מהקולות בגוש ניתנו לגוש שאינו מחויב לנתניהו, כעת סמוטריץ שולט.

מסקר שערכנו בימים האחרונים ב"כאן חדשות", עם הסוקר דודי חסיד, עולה כי מפלגות גוש נתניהו זוכות לכ-80% מהקולות במגזר הדתי לאומי. מפלגת הציונות הדתית מובילה (עם 24.7%), אחריה הליכוד (19.5%), ואז עוצמה יהודית (14.2%), עמך ישראל (9.9%), ש"ס (7.2%) והיתר מתפזר בין מפלגות קטנות בגוש. הסקר אושש מה ששומעים בהרבה פינות של המגזר, כולל למשל בגוש עציון, שנחשב מגוון מבחינה פוליטית. בבחירות הקודמות, כרבע עד שליש מהקולות בגוש ניתנו לגוש שאינו מחויב לנתניהו, כעת סמוטריץ שולט.

. למרות הברית עם המפלגות החרדיות תומכות ההשתמטות, למרות המחירים הכבדים ששילם המגזר, למרות הרכב הרשימה האולטרה-הומוגני – הציבור הדתי מוכן להמליך עליו שוב את מפלגת הציונות הדתית ובצלאל סמוטריץ'. זה משקף סדר עדיפויות, בעיקר ענייני יו"ש והביטחון, אבל עוד דברים, למשל הצבעה שבטית וחשדנות בלתי-עבירה כלפי כל מה שאינו גוש נתניהו, וניתן להגדיר כ"שמאל".

. למרות הברית עם המפלגות החרדיות תומכות ההשתמטות, למרות המחירים הכבדים ששילם המגזר, למרות הרכב הרשימה האולטרה-הומוגני – הציבור הדתי מוכן להמליך עליו שוב את מפלגת הציונות הדתית ובצלאל סמוטריץ'. זה משקף סדר עדיפויות, בעיקר ענייני יו"ש והביטחון, אבל עוד דברים, למשל הצבעה שבטית וחשדנות בלתי-עבירה כלפי כל מה שאינו גוש נתניהו, וניתן להגדיר כ"שמאל".

1. החרד"ל בראש . למרות הברית עם המפלגות החרדיות תומכות ההשתמטות, למרות המחירים הכבדים ששילם המגזר, למרות הרכב הרשימה האולטרה-הומוגני – הציבור הדתי מוכן להמליך עליו שוב את מפלגת הציונות הדתית ובצלאל סמוטריץ'. זה משקף סדר עדיפויות, בעיקר ענייני יו"ש והביטחון, אבל עוד דברים, למשל הצבעה שבטית וחשדנות בלתי-עבירה כלפי כל מה שאינו גוש נתניהו, וניתן להגדיר כ"שמאל".

לא רק המגזר פרופר. שבטיות זה גם גוש נתניהו. לא חורגים מהקווים. גם ש"ס נחשבת לגיטימית: כאמור 7.2% מהסרוגים יצביעו לדרעי, זה יותר מכל מפלגה נתונה בגוש השינוי. אפילו וינטר, שספג אש צולבת מהמחנה, חשוד בחוגים מסוימים בציונות הדתית כ"שמאל", למרות הצהרות הנאמנות לנתניהו.

לא רק המגזר פרופר. שבטיות זה גם גוש נתניהו. לא חורגים מהקווים. גם ש"ס נחשבת לגיטימית: כאמור 7.2% מהסרוגים יצביעו לדרעי, זה יותר מכל מפלגה נתונה בגוש השינוי. אפילו וינטר, שספג אש צולבת מהמחנה, חשוד בחוגים מסוימים בציונות הדתית כ"שמאל", למרות הצהרות הנאמנות לנתניהו.

2. מהו השבט? לא רק המגזר פרופר. שבטיות זה גם גוש נתניהו. לא חורגים מהקווים. גם ש"ס נחשבת לגיטימית: כאמור 7.2% מהסרוגים יצביעו לדרעי, זה יותר מכל מפלגה נתונה בגוש השינוי. אפילו וינטר, שספג אש צולבת מהמחנה, חשוד בחוגים מסוימים בציונות הדתית כ"שמאל", למרות הצהרות הנאמנות לנתניהו.