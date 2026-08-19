מערכת הבחירות נכנסת להילוך גבוה, ומאחורי הקמפיין של ראש הממשלה בנימין נתניהו והליכוד פועלת בחודשים האחרונים כוורת רחבה יותר מזו שמוכרת לציבור. לצד יועציו הקרובים והוותיקים של נתניהו, ובהם יונתן אוריך וטופז לוק, וכן ראש העיר בת ים צביקה ברוט שנחשב למנהל הקמפיין בפועל, ל-ynet הגיע מידע על שורה של דמויות נוספות שלוקחות חלק בעבודת המטה ועוסקות בין היתר בגיבוש מסרים, בהפקת סרטונים, בפעילות ברשתות החברתיות, בסקרים ובדאטה.

גלריה נתניהו, אוריך ולוק. הכוורת של רה"מ יותר רחבה ( צילום: מהטוויטר )

אחת הדמויות המרכזיות בכוורת הזו היא אבי גרוס, איש עסקים ממכמורת שנחשב מקורב מאוד לנתניהו ושתרם בשנים האחרונות מכספו לארגוני ימין. גרוס עומד מאחורי חברת ההפקות New Vision Production, או NVP, שמספקת שירותי מדיה לליכוד ומפעילה בין היתר מתחם להפקת פודקאסטים וסרטונים, ומעניקה במקביל שירותים גם ליוצרי תוכן מהימין שמזוהים עם נתניהו ומסריו - כך נחשף כבר על ידי העיתונאי בר פלג ב"הארץ".

ואולם, כעת אנחנו מפרסמים כי לפי מקורות, תפקידו של גרוס חורג מזה של ספק חיצוני בלבד והוא מעורב באופן משמעותי גם בעבודת הקמפיין עצמה. לפי אותם מקורות, גרוס משתתף בישיבות עם אוריך, לוק ואנשי מדיה נוספים, ונתניהו אף התייעץ עמו בנושאים הנוגעים לשריונים ברשימת הליכוד. עוד מספרים גורמים כי אנשי הקמפיין, ובהם אוריך, לוק, גיא לוי ובעלי תפקידים נוספים, מגיעים בתדירות גבוהה לעבוד ממתחם הפודקאסטים של NVP בפתח תקווה. לדבריהם, בית ההפקות הפך בפועל למקום מושבו של מטה הקמפיין של הליכוד.

לגרוס יש גם היסטוריה של עבודה סביב נתניהו. בעבר הוא הפיק יחד עם אופיר פלק, כיום יועצו המדיני של ראש הממשלה, את הסרט "המשפט" - סרט תיעודי ביקורתי על משפט נתניהו ועל מערכת המשפט.

אבי גרוס. מקורב מאוד לנתניהו ואיש מרכזי בכוורת שלו ( צילום: יח"צ )

נווה פנחס, מנכ"ל NVP ( צילום: אוניברסיטת אריאל בשומרון )

אלעד פרסמן. "גאון דיגיטלי"

דמות נוספת הקשורה ל-NVP ומשולבת בעבודת הקמפיין היא נווה פנחס, איש תוכן ומנכ"ל חברת ההפקות. פנחס עוסק בתחום התוכן וההפקה ומסייע לעבודת הקמפיין, ובכלל זה בהפקת סרטונים ובניית תכנים ומסרים.

בצד הדיגיטל, הסושיאל והקריאייטיב פועל אלעד פרסמן, שמתואר על ידי מקורות כ"גאון דיגיטלי". לדבריהם, הוא מעורב בפעילות ברשתות החברתיות, בסרטונים ובגיבוש מסרים המיועדים לזירה המקוונת.

שמו של פרסמן כבר נקשר בעבר לפעילות פוליטית ברשת. ב תחקיר שפורסם ב-ynet וב"ידיעות אחרונות" ב-2018 נחשף כי הוא היה ממקימי עמוד הפייסבוק הסאטירי "מצנקש מצייצים", שתקף ולעג לדמויות פוליטיות שהתנגדו לנתניהו. העמוד עלה לכותרות שנה קודם לכן לאחר שפרסם קריקטורה שבה הופיעו בין היתר ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק והמיליארדר ג'ורג' סורוס, וששותפה לאחר מכן על ידי יאיר נתניהו. בתמונת הפרופיל של העמוד הופיע באותה תקופה איור של נתניהו שותה מבקבוק שעליו נכתב "דמעות של שמאלנים".

באותו תחקיר סיפרה אמו של פרסמן כי בנה עומד גם מאחורי "קונספיל", אתר שעסק במשך השנים בתיאוריות קשר וקונספירציות.

פילבר חזר לכוורת - הפעם כסוקר

גורם נוסף שמספק שירותים לקמפיין הליכוד הוא שלמה (מומו) פילבר, לשעבר מנכ"ל משרד התקשורת ומי ששימש עד מדינה בתיקי נתניהו. כיום פילבר עוסק בסקרים ובמחקר פוליטי, והוא מספק שירותי מחקר וסקרים לקמפיין הליכוד ונתניהו. לפי מידע שהגיע ל-ynet, פילבר משתתף מעת לעת בישיבות של צוות הקמפיין ובדיונים פנימיים שבהם מוצגים ומנותחים ממצאי הסקרים והמחקרים. פילבר מצוי כיום בהליך של שימוע לפני הגשת כתב אישום.

פילבר. "אני מספק שירותי מחקר גם למפלגות וגופים נוספים במערכת הפוליטית" ( צילום: יואב דודקביץ )

היזם איל הרצוג. "אין רשת של בוטים בליכוד" ( צילום: יח”צ Bancor )

מטעמו של פילבר נמסר: "כל עורכי הסקרים במדינה נותנים שירות גם לכלי תקשורת וגם למפלגות. במסגרת עבודתם הם כמובן גם יושבים עם המועמדים ומנהלי הקמפיין בדיונים על ממצאי המחקר. אשמח לראות ב-ynet גילוי נאות של כל שאר הסוקרים והמפלגות. אני מספק שירותי מחקר גם למפלגות וגופים נוספים במערכת הפוליטית, ובמסגרת זו נפגשתי גם עם צוותי קמפיין נוספים, במטות שלהם, כולל מפלגות בגוש האופוזיציה".

דמות נוספת שמשתלבת במערך היא איל הרצוג, יזם ואיש הייטק שעבד גם בעבר בקמפיינים של הליכוד ונחשב ליועץ בתחום הטכנולוגי והדאטה. בריאיון לכאן 11 באוגוסט אשתקד התייחס הרצוג לעבודתו במערכות בחירות קודמות ואמר: "אני בקמפיין הבחירות עזרתי לליכוד בדאטה, בניהול של פנקסי בוחרים, סמסים, הדברים הכי סטנדרטיים. הפכו את זה כאילו הפעלתי רשת של בוטים. אני הייתי בכל הפינות בליכוד - אין רשת של בוטים, אני מעולם לא שמעתי וראיתי".

כל אלה מצטרפים למעגל המוכר יותר שמקיף את נתניהו. יונתן אוריך וטופז לוק ממשיכים להיות מהדמויות המרכזיות בצוותו הקרוב, בעוד ראש העיר בת ים צביקה ברוט נחשב למנהל הקמפיין בפועל ומופקד במידה רבה על ההיבטים המפלגתיים והארגוניים. ברוט היה מעורב גם בהיערכות לפריימריז בליכוד ובסוגיית השריונים ברשימה.

דוד שרן, מנכ"ל הליכוד ( צילום: אלכס קולומויסקי )

אביחי בוארון. לא הגיע למקום ריאלי בפריימריז, אבל ינהל את מטה השטח של הליכוד בבחירות ( צילום: יונתן זינדל/פלאש90 )

גם מנכ"ל הליכוד דוד שרן הוא חלק מהכוורת הפוליטית הרשמית. לאחרונה הודיעה המפלגה כי ח"כ אביחי בוארון, שלא הגיע למקום ריאלי בפריימריז וממוקם כעת במקום ה-35 ברשימה, ישמש מנהל מטה השטח של הליכוד בבחירות.

כך, לצד הפרצופים המזוהים ביותר עם נתניהו, מתנהל הקמפיין באמצעות מערך רחב של אנשי תוכן, הפקה, דיגיטל, דאטה ומחקר - חלקם כמעט אינם מוכרים לציבור, אך לפי מקורות הם נמצאים כיום עמוק בתוך מכונת הבחירות של הליכוד.

אבי גרוס ונווה פנחס לא מסרו תגובה.