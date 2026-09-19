חברת Skydagger הטורקית העלתה בימים האחרונים לדפי החברה ברשתות החברתיות סרטון קצר, בן 27 שניות, שבו מוצג טנק ועליו דגל כחול, שמזכיר מאוד טנק "מרכבה" ישראלי, המותקף על ידי רחפן של החברה. הטנק, שזיהוי ברור שלו לא נמסר בסרטון, מוצג לצד המילה "בעיה" - שמתחלפת במילה "פתרון" אחרי השמדתו. באתר החדשות הטורקי Istanbul Post עשו את ההקשר לטנק הישראלי וכתבו: "הרחפן צולל ומותיר את (טנק) המרכבה בוער על המסך".

"בעיה" ו"פתרון": סרטון התדמית של החברה הטורקית ( צילום: לפי סעיף 27א', מחוק זכויות יוצרים )





הטנק השרוף בסרטון של החברה הטורקית ( צילום: לפי סעיף 27א', מחוק זכויות יוצרים )

עוד נכתב באתר הטורקי: "ה'מרכבה' הוא טנק שתוכנן ויוצר בישראל. הוא משמש כעמוד השדרה של מערך השריון בצה"ל וככלי העיקרי לפעילות קרקעית ברצועת עזה. למרות שהסרטון של החברה הטורקית אינו מציין במפורש את שם הטנק, הדגל המופיע על הצריח וצורת גוף הטנק אינם מותירים מקום לספק".

עוד נכתב: "זו הפעם הראשונה שחברה ביטחונית טורקית מציגה בגלוי טנק של הצבא הישראלי כמטרה בסרטון תדמית. המרכבה מצויד במערכת ההגנה האקטיבית 'מעיל רוח', שנועדה להתמודד עם איומי תקיפה מלמעלה, אך המלחמה באוקראינה הוכיחה כי רחפני FPV זולים מסוגלים לפגוע גם בטנקים הכבדים ביותר – ולעשות זאת מלמעלה".

Skydagger היא חברה טורקית לטכנולוגיית רחפנים שנוסדה בשנת 2024. באתר החברה נכתב: "הודות למומחיות הייחודית שלנו בתעשייה הביטחונית, אנו מספקים פתרונות הנדסיים בעלי ערך מוסף בתחומי טכנולוגיות המידע המתקדמות. החזון שלנו - להפוך למובילה עולמית ושותפה אמינה לפתרונות במערכות אוטונומיות על ידי ייצור טכנולוגיה ברמה עולמית".