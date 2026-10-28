נמשכת ספירת הקולות ועד כה נספרו 908 קלפיות, המהוות כ-8.5% מהקלפיות. בראשון לציון נספרו עד כה 26 קלפיות. הליכוד מוביל עם 7,518 קולות, לאחר מכן נמצאת ישר עם 6,510 קולות, ביחד 3,631, ישראל ביתנו 2,673, עוצמה יהודית 1,508, המילואימניקים 1,170, הדמוקרטים 1,076 והציונות הדתית 816, בבארות יצחק, דרומית לפתח תקווה, הציונות הדתית קיבלה 69 קולות, ישר סיימה עם 51 קולות, ביחד 49, עמך ישראל 34, הליכוד 21 והמילואמניקים 14. בסך הכול הצביעו בקיבוץ הדתי 264 תושבים. בקריית שמונה נספרו שתי קלפיות בינתיים. הליכוד מוביל עם 349 קולות, ישר קיבלה 97, עוצמה יהודית 72, ש"ס 64, הציונות הדתית 35 וביחד 29.