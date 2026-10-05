, נרצח גם הוא. "אני לא חושב שבני היה היעד לרצח", אמר האב סאמר. "אבל רצח הוא רצח, יהיו הנסיבות אשר יהיו".

, נרצח גם הוא. "אני לא חושב שבני היה היעד לרצח", אמר האב סאמר. "אבל רצח הוא רצח, יהיו הנסיבות אשר יהיו".

, נרצח לפני כשבוע וחצי כתוצאה מירי לעבר רכב שבו נסע, בדרכו להשתתף בחתונה. המשפחה עדיין מתקשה לעכל את האסון, שנה וחצי אחרי שבן דודו של מוחמד,

, נרצח לפני כשבוע וחצי כתוצאה מירי לעבר רכב שבו נסע, בדרכו להשתתף בחתונה. המשפחה עדיין מתקשה לעכל את האסון, שנה וחצי אחרי שבן דודו של מוחמד,

האב סאמר סיפר: "ביום הרצח אשתי הסיעה את בננו לחבריו, ומשם הם נסעו לכאבול כדי להשתתף בחתונה. הבן שלי ישב במושב האחורי, ולפתע אלמונים פתחו באש לעבר הרכב. כעבור רגעים הבחינו חבריו שהוא נפגע מקליע בפלג גופו העליון. הוא לא החזיק מעמד זמן רב ונפטר".

האב סאמר סיפר: "ביום הרצח אשתי הסיעה את בננו לחבריו, ומשם הם נסעו לכאבול כדי להשתתף בחתונה. הבן שלי ישב במושב האחורי, ולפתע אלמונים פתחו באש לעבר הרכב. כעבור רגעים הבחינו חבריו שהוא נפגע מקליע בפלג גופו העליון. הוא לא החזיק מעמד זמן רב ונפטר".

האב סאמר סיפר: "ביום הרצח אשתי הסיעה את בננו לחבריו, ומשם הם נסעו לכאבול כדי להשתתף בחתונה. הבן שלי ישב במושב האחורי, ולפתע אלמונים פתחו באש לעבר הרכב. כעבור רגעים הבחינו חבריו שהוא נפגע מקליע בפלג גופו העליון. הוא לא החזיק מעמד זמן רב ונפטר".

לדבריו, "הירי היה אקראי. אני לא חושב שבני היה מטרה, משום שגם רכב נוסף נפגע מהירי. הוא ישב במושב האחורי והיה קשה להבחין בו". האב סאמר הוסיף: "בשנה שעברה איבדנו את אחייני שנרצח ביריות, ללא כל עוול בכפו ובדם קר. מעולם לא חשבתי שיום אחד הפשיעה תגיע גם אלינו, אבל היא הגיעה. אלה סימנים לכך שהפשיעה עלולה לדפוק בכל דלת ביישובים הערביים".

לדבריו, "הירי היה אקראי. אני לא חושב שבני היה מטרה, משום שגם רכב נוסף נפגע מהירי. הוא ישב במושב האחורי והיה קשה להבחין בו". האב סאמר הוסיף: "בשנה שעברה איבדנו את אחייני שנרצח ביריות, ללא כל עוול בכפו ובדם קר. מעולם לא חשבתי שיום אחד הפשיעה תגיע גם אלינו, אבל היא הגיעה. אלה סימנים לכך שהפשיעה עלולה לדפוק בכל דלת ביישובים הערביים".

לדבריו, "הירי היה אקראי. אני לא חושב שבני היה מטרה, משום שגם רכב נוסף נפגע מהירי. הוא ישב במושב האחורי והיה קשה להבחין בו". האב סאמר הוסיף: "בשנה שעברה איבדנו את אחייני שנרצח ביריות, ללא כל עוול בכפו ובדם קר. מעולם לא חשבתי שיום אחד הפשיעה תגיע גם אלינו, אבל היא הגיעה. אלה סימנים לכך שהפשיעה עלולה לדפוק בכל דלת ביישובים הערביים".