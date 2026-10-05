מוחמד יאסין, צעיר בשנות ה-20 לחייו מטמרה, נרצח לפני כשבוע וחצי כתוצאה מירי לעבר רכב שבו נסע, בדרכו להשתתף בחתונה. המשפחה עדיין מתקשה לעכל את האסון, שנה וחצי אחרי שבן דודו של מוחמד, ג'ואד בן ה-17 , נרצח גם הוא. "אני לא חושב שבני היה היעד לרצח", אמר האב סאמר. "אבל רצח הוא רצח, יהיו הנסיבות אשר יהיו".
האב סאמר סיפר: "ביום הרצח אשתי הסיעה את בננו לחבריו, ומשם הם נסעו לכאבול כדי להשתתף בחתונה. הבן שלי ישב במושב האחורי, ולפתע אלמונים פתחו באש לעבר הרכב. כעבור רגעים הבחינו חבריו שהוא נפגע מקליע בפלג גופו העליון. הוא לא החזיק מעמד זמן רב ונפטר".
לדבריו, "הירי היה אקראי. אני לא חושב שבני היה מטרה, משום שגם רכב נוסף נפגע מהירי. הוא ישב במושב האחורי והיה קשה להבחין בו". האב סאמר הוסיף: "בשנה שעברה איבדנו את אחייני שנרצח ביריות, ללא כל עוול בכפו ובדם קר. מעולם לא חשבתי שיום אחד הפשיעה תגיע גם אלינו, אבל היא הגיעה. אלה סימנים לכך שהפשיעה עלולה לדפוק בכל דלת ביישובים הערביים".
עוד מתח האב ביקורת על היעדר ההרתעה והאכיפה, והביע חשש כי תיק הרצח של בנו לא יפוענח. "אני לא יודע אם יהיו התפתחויות בחקירת הרצח של בני, או שהתיק ייזרק לפח כפי שקורה במקרים אחרים", אמר. "כשמגיע הזמן של אדם למות, הוא מגיע", הוסיף. "זה היה גורלו. אלוהים לקח ואלוהים נתן, תודה לאל".
המשטרה מסרה אחרי הרצח של מוחמד יאסין כי הרקע פלילי וכי הנסיבות בבדיקה. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 176 בני אדם, לעומת 193 קורבנות עד 1 באוקטובר אשתקד. אומנם מדובר בירידה של 17 נרצחים לעומת שנה שעברה, אבל גם המספר הזה מצמרר - רצח כל יממה וחצי.