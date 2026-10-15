ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף בצהריים (חמישי) בכנס עם העדה הדרוזית בירכא כי שוחח עם נשיא סוריה אחמד א-שרע. "הייתה שיחה מאוד קצרה, מאוד חדה, ו

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