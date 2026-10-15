ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף בצהריים (חמישי) בכנס עם העדה הדרוזית בירכא כי שוחח עם נשיא סוריה אחמד א-שרע. "הייתה שיחה מאוד קצרה, מאוד חדה, והטבח (בדרוזים, א"א) נפסק", אמר. "אעשה כל מה שצריך להגן על אחינו הדרוזים, יש עוד עבודה לעשות - אני לא יכול לספר הכול".
נתניהו היה זה שהתקשר לא-שרע. המסר שהעביר לו היה שאם הטבח בדרוזים לא ייפסק - ישראל תחריף את התקיפות נגד המשטר הסורי. לבסוף ההרג עצר.
במהלך כנס בהשתתפות עשרות תומכים בעכו ציין ראש הממשלה בנוסף כי בממשלה הבאה - אם יהיה זה שיקים אותה - תיק הביטחון ותיק הביטחון הלאומי (ביטחון הפנים) יהיו של הליכוד.
ביולי אשתקד, בין 13 ל-21 באותו החודש, לחימה בין חמושים בדואים בסוריה לכוחות המשטר הותירה יותר מ-3,572 הרוגים. מאות בני אדם הוצאו להורג בשטח על ידי כוחות הביטחון הסוריים וכ-225 אלף נעקרו מבתיהם. ארגוני זכויות אדם תיעדו חטיפת יותר מ-100 נשים ונערות דרוזיות על ידי קבוצות חמושות הקשורות לשלטון הסורי, ודיווחו על אונס ואלימות מינית שיטתית - לפחות בשלושה מקרים מתועדים נשים נאנסו לפני שהוצאו להורג.
הפסקת אש בתיווך אמריקני הושגה ב-19 ביולי אחרי מאמץ קודם שקרס, אך היא התבררה כשברירית: עימותים חוזרים פרצו גם בחודשים שלאחר מכן, ובפברואר 2026 המשטר הסורי הפעיל מצור על א-סווידא, בירתם של הדרוזים במדינה, וחסם אספקת מזון ותרופות למחוז כולו. עיירות רבות נותרו ריקות מתושביהן, עשרות חטופות וחטופים עדיין לא אותרו, ואף גורם לא הועמד לדין.
בשיאם של העימותים התערבה גם ישראל והפציצה מטרות של המשטר בא-סווידא ובדמשק כדי להגן על הדרוזים. תיעודים קשים מימי הלחימה המשיכו לצוף ברשתות החברתיות במשך חודשים - סרטונים של הוצאות להורג, השפלות ורצח על רקע דתי.
א-שרע גינה את מעשי הטבח שביצעו אנשיו בדרוזים וטען שהוא רואה בעדה "חלק בלתי נפרד" מסוריה. הוא הבטיח לחקור את מעשי הזוועה וטען ש"פעולות פליליות ולא-חוקיות" שבוצעו במהלך העימותים "מנוגדות לחלוטין לעקרונות שהמדינה הסורית נבנית על בסיסם". הוא הבטיח שהאחראים למעשים, "בין אם הם אישים או ארגונים הפועלים מחוץ לחוק, יישאו באחריות המשפטית".