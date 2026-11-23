יחידת התביעות של מחוז תל אביב לבית משפט השלום בעיר הגישה אמש (יום ראשון) כתב אישום נגד צעיר מטבריה, בגין תקיפה מחוץ למועדון שבמהלכה נדקר מבלה.
המשטרה מסרה כי התקרית התרחשה ב-14 בחודש בשעות הבוקר המוקדמות, סמוך למועדון ברחוב שאול המלך בתל אביב. החקירה העלתה כי הנאשם ניגש עם כמה מחבריו לשני מבלים שעמדו מחוץ למועדון והחל לדחוף אותם, ושב לתקוף את אחד מהם גם לאחר שמאבטח הפריד בין הצדדים.
הנאשם תקף את המבלה במכת אגרוף לפניו, ובהמשך שלף סכין וניסה לדקור את חברו באזור הבטן. לאחר מכן הוא דקר את המבלה הראשון פעמיים בבטנו, וגרם לפציעתו באורח קל.
במשטרה מסרו כי "שוטרי תחנת לב תל אביב פעלו לאיתור החשוד ועצרו אותו תוך זמן קצר. במסגרת חקירה יסודית אספו החוקרים עדויות ותיעוד ממצלמות אבטחה, ומעצרו הוארך מעת לעת בבית המשפט. משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד עבירות אלימות והחזקת סכינים, למען שלום הציבור וביטחונו ולמיצוי הדין עם המעורבים".
הצעיר מואשם בעבירות של פציעה כשהעבריין מזוין, ניסיון פציעה כשהעבריין מזוין והחזקת אגרופן או סכין שלא כדין. בנוסף הוגשה בקשה כי יוחזק במעצר עד תום ההליכים.