יחידת התביעות של מחוז תל אביב לבית משפט השלום בעיר הגישה אמש (יום ראשון) כתב אישום נגד צעיר מטבריה, בגין תקיפה מחוץ למועדון שבמהלכה נדקר מבלה.

יחידת התביעות של מחוז תל אביב לבית משפט השלום בעיר הגישה אמש (יום ראשון) כתב אישום נגד צעיר מטבריה, בגין תקיפה מחוץ למועדון שבמהלכה נדקר מבלה.

יחידת התביעות של מחוז תל אביב לבית משפט השלום בעיר הגישה אמש (יום ראשון) כתב אישום נגד צעיר מטבריה, בגין תקיפה מחוץ למועדון שבמהלכה נדקר מבלה.