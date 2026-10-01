ניסיון הפיגוע בטיסה מדובאי לישראל צריך לקבל תשובה ברורה: לא פחות נורמליזציה, אלא יותר. לחזק את היחסים עם איחוד האמירויות ובחריין, לפתוח במהלך מדיני לנורמליזציה עם סעודיה ולהפוך את IMEC להזדמנות כלכלית ואסטרטגית היסטורית.

ובן סלמאן ( צילום: Win McNamee/Getty Images )

אי אפשר לנתק את ניסיון הפיגוע מהמשמעות הסמלית של הטיסה שבה התרחש. טיסה ישירה בין דובאי לתל אביב היא אחד הביטויים המוחשיים ביותר של הסכמי אברהם ושל השינוי שהם חוללו במזרח התיכון. הכוונה בניסיון הפיגוע לא הייתה רק לרצוח את הנוסעים, אלא לחסל את המציאות החדשה הזאת והנורמליזציה בין ישראל לעולם הערבי המתון.

לכן התשובה שלנו צריכה להיות ברורה: מי שמנסה להרוס את הסכמי אברהם צריך לקבל הסכמי אברהם חזקים ורחבים הרבה יותר. לא להירתע. לא לסגת. לא להסתגר. להרחיב. לחזק את הקשר עם איחוד האמירויות ובחריין.

אסור לקחת את היחסים האלה כמובנים מאליהם. הסכמי אברהם הם לא מסמך שחתמנו עליו ואפשר להניח במגירה. צריך לטפח אותם כל יום - בין ממשלות, חברות, אנשי עסקים, משקיעים, יזמים ובעיקר בין בני אדם.

צריך להגדיל את הסחר וההשקעות ולהעמיק שיתופי פעולה באנרגיה, מים, טכנולוגיה, בינה מלאכותית, בריאות, חקלאות, תיירות ותשתיות. כמנכ"ל לשכת המסחר והחדשנות ישראל-מדינות המפרץ, אני רואה את הפוטנציאל העצום שעדיין לא מימשנו. דווקא בתקופות של מחלוקת מדינית צריך להשקיע ביחסים האלה יותר, לא פחות.

עכשיו צריך לדבר עם סעודיה

יש משהו סמלי בכך שהמטוס שניצל מניסיון הפיגוע נחת דווקא בסעודיה. הישראלים שנחתו שם קיבלו יחס אנושי, מכבד ודואג. הסעודים דאגו להם ולצורכיהם. אבל לעומת זאת, כשישראל ביקשה להכניס טיסות חילוץ ישראליות, הסעודים לא הרשו - והנוסעים הוחזרו באמצעות Flydubai.

זה ממחיש את האבסורד: ישראלים וסעודים כבר נפגשים במציאות. האינטרסים הכלכליים והביטחוניים שלנו מצטלבים. אנחנו חיים באותו אזור ומתמודדים עם חלק מאותם איומים - אבל עדיין אין בינינו יחסים דיפלומטיים. הגיע הזמן לשנות זאת.

מבחינת ישראל, הפוטנציאל עצום. סחורות מהודו ומאסיה יוכלו להגיע דרך הים לנמלי המפרץ, להמשיך באמצעות רשת רכבות ותשתיות דרך סעודיה וירדן לישראל, ומשם לצאת מנמלי חיפה דרך הים התיכון לשווקים באירופה

המסדרון הכלכלי הודו-המזרח התיכון-אירופה, ה-IMEC ישנה את מפת הסחר בין אסיה לאירופה. החזון הוא ליצור חיבור בין הודו לאירופה דרך המפרץ והמזרח התיכון באמצעות תשתיות תחבורה, אנרגיה ותקשורת. וזה יכול להפוך את ישראל לגשר בין אסיה לאירופה. יש כאן הזדמנות כלכלית אדירה.

מבחינת ישראל, הפוטנציאל עצום. סחורות מהודו ומאסיה יוכלו להגיע דרך הים לנמלי המפרץ, להמשיך באמצעות רשת רכבות ותשתיות דרך סעודיה וירדן לישראל, ומשם לצאת מנמלי חיפה דרך הים התיכון לשווקים באירופה.

ישראל יכולה להפוך מתחנת קצה למדינת מעבר אסטרטגית בסחר העולמי.

המשמעות היא פעילות בינלאומית עצומה, בעשרות מיליארדי דולרים, בנמלים וברכבות, מרכזים לוגיסטיים, אחסנה, שילוח, ביטוח, שירותים פיננסיים, אנרגיה, תשתיות דיגיטליות, דאטה סנטרים והשקעות בהיקפים עצומים. כל מכולה, מטען, תשתית או שירות שיעברו במסדרון הזה הם פוטנציאל לפעילות כלכלית בישראל.

ולא מדובר רק בסחורות. לצד המסדרון הלוגיסטי יכולים להתפתח חיבורי חשמל ואנרגיה, כבלי תקשורת ותשתיות דיגיטליות בין אסיה, המפרץ, ישראל ואירופה.

נורמליזציה עם סעודיה יכולה להיות החוליה שתאפשר להפוך את החזון הזה למציאות. וזו ברית אזורית של מתונים. למהלך כזה יש גם חשיבות ביטחונית עצומה. ישראל, סעודיה, איחוד האמירויות ובחריין אינן מסכימות על הכול, אבל יש להן אינטרס משותף ביציבות, בחופש השיט והסחר, בביטחון נתיבי האנרגיה ובמאבק בטרור ובניסיונות של איראן ושלוחותיה לערער את האזור.

אנחנו זקוקים לארכיטקטורה אזורית חדשה של המדינות המתונות מול הקיצוניות והטרור. לא ברית נגד עמים או דתות, אלא שיתוף פעולה בין מדינות שרוצות יציבות ושגשוג מול משטרים וארגונים שבוחרים בטרור ובהרס.

אבל גם ישראל צריכה לעשות את שלה. אי אפשר לדרוש מסעודיה צעד היסטורי בלי להבין שגם ישראל תידרש לעשות צעדים. אמירות פוגעניות כלפי סעודיה, פרובוקציות בהר הבית וחוסר טיפול אמיתי באלימות ובטרור יהודי ביהודה ושומרון פוגעים ביכולת לבנות אמון עם העולם הערבי המתון.

"להמשיך לרכוב על גמלים?"

אמירות כמו זו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שאמר לסעודים כי אם מחיר הנורמליזציה הוא מדינה פלסטינית הם יכולים "להמשיך לרכוב על גמלים", אינן רק פוגעניות - הן פוגעות באינטרס האסטרטגי של מדינת ישראל.

גם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר צריך להפסיק פרובוקציות בהר הבית וביהודה ושומרון שעלולות להצית את האזור ולפגוע במאמצים לבנות מערכת יחסים עם המדינות המתונות.

מדינת ישראל חייבת להילחם באופן אמיתי ונחוש בטרור ובאלימות יהודית ביהודה ושומרון - לא בהצהרות פופוליסטיות ורפות אלא במעשים.

אם אנחנו רוצים מערכת יחסים של אמון עם סעודיה ועם העולם הערבי המתון, אנחנו צריכים גם לייצר את התנאים שיאפשרו אותה.

שלום דורש גם פשרות

צריך לומר גם דבר שאולי פחות נוח לומר: נורמליזציה עם סעודיה לא תגיע בחינם. העמדה הסעודית הפומבית קושרת כיום נורמליזציה עם ישראל להתקדמות משמעותית בנושא הפלסטיני. מי שבאמת רוצה הסכם עם סעודיה צריך להיות מוכן למשא ומתן אמיתי, כולל פשרות.

אי אפשר לדרוש מהצד השני לקבל את כל הדרישות שלנו ובמקביל לסרב אפילו לדון בדרישות שלו.

המשימה של הממשלה הבאה

הממשלה הבאה צריכה להפוך את הרחבת הסכמי אברהם ליעד אסטרטגי לאומי מהמעלה הראשונה.

ממשלת התיקון הבאה צריכה להקים מיד עם כניסתה לתפקיד צוות משא ומתן בכיר מול סעודיה, בגיבוי מלא של ראש הממשלה, שר החוץ ומערכת הביטחון.

שר החוץ הבא צריך להגיע לריאד. ובהמשך, כאשר התנאים המדיניים יאפשרו זאת, גם ראש ממשלת ישראל הבא צריך לבקר בסעודיה.

המטרה צריכה להיות ברורה: הסכם נורמליזציה מלא בין ישראל לסעודיה והצטרפות סעודיה להסכמי אברהם, לצד המהלכים והפשרות המדיניות שיידרשו כדי להגיע לשם.

במקביל, ישראל צריכה להשקיע הרבה יותר ביחסים עם איחוד האמירויות ובחריין. להעמיק את השלום הקיים - ולהרחיב את מעגל השלום. זו התשובה לטרור של חמאס, החות'ים, איראן ולכל מי שמנסה לחבל בהתקרבות בין ישראל לעולם הערבי המתון: עוד מסחר. עוד השקעות. עוד טיסות. עוד שיתופי פעולה. עוד קשרים בין אנשים. ועוד שלום.

ניסיתם לעצור את הסכמי אברהם? אנחנו נרחיב אותם.

נורמליזציה עם סעודיה יכולה להיות הבסיס לברית אזורית חדשה - כלכלית, מדינית וביטחונית - ולמקם את ישראל בלב המסדרון המחבר בין הודו, המפרץ ואירופה.