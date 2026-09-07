הפרקליטות הגישה לבית משפט השלום בירושלים כתב אישום נגד יוסף חננאל (73) מתל אביב, פסיכולוג הרשום בפנקס הפסיכולוגים אך אינו בעל תואר מומחה, בגין עריכת 131 אבחונים פסיכולוגיים ללא הסמכה, זיוף חתימות של פסיכולוגים מומחים, קבלת דבר במרמה ועבירות מס. לפי כתב האישום, חננאל הציג בפני מטופלים, הורים ורשויות המדינה מצג שלפיו הוא מוסמך לערוך אבחונים פסיכולוגיים וכי האבחונים שערך עומדים בדרישות הדין. זאת, אף שלא היה פסיכולוג מומחה, לא היה מצוי בהליך התמחות פעיל ולא היה מוסמך לערוך את האבחונים או לחתום עליהם.